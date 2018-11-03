ناشر واشنطن بوست: لهذه الأسباب قررت السعودية إسكات خاشقجي إلى الأبد

قال فريدريك رايان، ناشر صحيفة واشنطن بوست، إن جمال خاشقجي قتل بوحشية على أيدي عملاء للسعودية، بينهم عناصر أمنية شخصية تابعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت تصريحات رايان خلال تسلمه جائزة القيادة التي تمنحها المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة.

لماذا قررت السعودية إسكات خاشجقي بحسب رايان:

جمال لم يفعل شيئا يستحق هذا المصير القاسي.

خاشقجي كان يقول الحقيقة عن رفض السعودية منح الحريات الأساسية لمواطنيها، وعن خَواء ما يسمى بـ "إصلاحات" ولي العهد، لذا قررت الحكومة السعودية إسكاته إلى الأبد.

تلك الحقيقة كانت جارحة- على الأقل في نظر قادة يحاولون تغطية انتهاكاتهم- لذا قررت الحكومة السعودية إسكاته إلى الأبد.

يتعين على قادة الولايات المتحدة إلى مساءلة الحكومة السعودية عن قرارها إسكات جمال خاشقجي إلى الأبد.

نبغي على حكومتنا تعليقُ صفقات الأسلحة مع السعوديين واستخدام قانون "ماغنيتسكي" لمعاقبة كل من شارك وخطط ونفذ وغطى على الهجوم الوقح على جمال.

يجب مطالبة السعودية بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين والمعارضين.

ما هي المصالح الأمريكية التي تتسامى على حرية التعبير وحقوق الإنسان.

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