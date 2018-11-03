ناشر واشنطن بوست: لهذه الأسباب قررت السعودية إسكات خاشقجي إلى الأبد

قال فريدريك رايان، ناشر صحيفة واشنطن بوست، إن جمال خاشقجي قتل بوحشية على أيدي عملاء للسعودية، بينهم عناصر أمنية شخصية تابعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وجاءت تصريحات رايان خلال تسلمه جائزة القيادة التي تمنحها المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة.
لماذا قررت السعودية إسكات خاشجقي بحسب رايان:
- جمال لم يفعل شيئا يستحق هذا المصير القاسي.
- خاشقجي كان يقول الحقيقة عن رفض السعودية منح الحريات الأساسية لمواطنيها، وعن خَواء ما يسمى بـ "إصلاحات" ولي العهد، لذا قررت الحكومة السعودية إسكاته إلى الأبد.
- تلك الحقيقة كانت جارحة- على الأقل في نظر قادة يحاولون تغطية انتهاكاتهم- لذا قررت الحكومة السعودية إسكاته إلى الأبد.
- يتعين على قادة الولايات المتحدة إلى مساءلة الحكومة السعودية عن قرارها إسكات جمال خاشقجي إلى الأبد.
- نبغي على حكومتنا تعليقُ صفقات الأسلحة مع السعوديين واستخدام قانون "ماغنيتسكي" لمعاقبة كل من شارك وخطط ونفذ وغطى على الهجوم الوقح على جمال.
- يجب مطالبة السعودية بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين والمعارضين.
- ما هي المصالح الأمريكية التي تتسامى على حرية التعبير وحقوق الإنسان.
خلفية:
- تقود واشنطن بوست حملة للمطالبة بالعدالة من أجل خاشقجي الذي قتل إثر دخوله للقنصلية السعودية لإنهاء معاملات في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- عمل خاشقجي كاتبا في الصحيفة الأمريكية الشهيرة في آخر عام في حياته بعد أن قدم لواشنطن إثر منعه من الكتابة والتضيقق عليه في الرياض.
- نفت السعودية في بادئ الأمر مقتل خاشقجي في القنصلية، ثم عادت وأقرت بالأمر بعد أكثر من أسبوعين من اختفائه.
- على الرغم من اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي على يد عناصر أمنية إلا أنها لم تفصح حتى الآن عن مكان جثته.
- النيابة التركية قالت في وقت سابق إن جثة خاشقجي جرى تقطيعها والتخلص منها عقب مقتله مباشرة في القنصلية السعودية بإسطنبول.