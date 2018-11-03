مسؤول أممي يروي "مشاهد مفجعة" لأطفال يمنيين يموتون جوعا ومرضا

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن أطفال اليمن يموتون من الجوع والمرض بسبب منع الشاحنات المحملة بالإمدادات في أحد الموانئ.

ووصف غيرت كابيلير المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مشاهد "مفجعة" لأطفال هزيلة في مستشفيات مدينة الحديدة الساحلية والعاصمة صنعاء الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

تصريحات كابيلير لرويترز من مدينة الحديدة

لدينا اليوم في اليمن أدلة على أن طفلا دون سن الخامسة يموت كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية الحاد، وأمراض يمكن الوقاية منها.

1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية، منهم ما يربو على 400 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي حالة تهدد الحياة وتتركهم هياكل عظمية تعاني من هزال العضلات.

يموت كثير من الأطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيمات. اليوم لا يتم تطعيم أكثر من 40 في المئة من الأطفال في كل أنحاء اليمن.

يمكن أن تكون الحصبة والكوليرا والدفتيريا مميتة للأطفال، لا سيما الأطفال دون سن الخامسة، كما أنها تتفاقم بسوء التغذية.

بسبب هذه الحرب الوحشية وبسبب وضع العقبات والعراقيل، للأسف لا يمكن القيام بأكثر من ذلك بكثير.

قد لا نكون حتى الآن عند مستوى المجاعة لكن يجب ألا ننتظر حتى نعلن عن مجاعة للتقدم وللضغط على أطراف الصراع لوقف هذه الحرب عديمة المعنى.

سبع شاحنات تحمل معدات طبية وأدوية منقذة للحياة عالقة في ميناء الحديدة منذ أسبوعين بانتظار التصريح بعد تفريغها.

لم يكن هناك أي نشاط في الميناء. رست سفينة واحدة… اليوم يبدو وكأنه مقبرة أكثر من أي شيء آخر.

كانت فاجعة قبل ساعة عندما كنت أجلس في مستشفى الثورة وكان كل الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي يطلبون مني الحصول على المزيد من الإمدادات الطبية والمزيد من الأدوية.

أمهات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يقولون إنهن لا يملكن أي مبلغ من المال لنقل أطفالهن من مناطقهن إلى المستشفى.

أمل حسين

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرت الأسبوع الماضي صورة لطفلة جائعة في السابعة من عمرها ترقد بصمت على سرير في مستشفى شمالي اليمن.

الصورة أثارت استجابة واسعة من القراء أعربوا خلالها عن الحسرة لما آلت إليه الأوضاع في البلد الذي مزقته الحرب.

الطفلة (أمل حسين) التي لم تتجاوز 7 أعوام تدهورت بسبب القيء والإسهال المتكرر، وبعد 3 أيام من خروجها من المستشفى ماتت، الخميس.

صورة الطفلة أمل حسين أثارت استجابة واسعة من القراء أعربوا خلالها عن الحسرة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن

خلفية