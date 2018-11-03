البث الحي
سياسة

مسؤول أممي يروي "مشاهد مفجعة" لأطفال يمنيين يموتون جوعا ومرضا

طفل دون سن الخامسة يموت كل 10 دقائق في اليمن بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وسوء التغذية الحاد
طفل دون سن الخامسة يموت كل 10 دقائق في اليمن بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وسوء التغذية الحاد
3/11/2018

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن أطفال اليمن يموتون من الجوع والمرض بسبب منع الشاحنات المحملة بالإمدادات في أحد الموانئ.

ووصف غيرت كابيلير المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مشاهد "مفجعة" لأطفال هزيلة في مستشفيات مدينة الحديدة الساحلية والعاصمة صنعاء الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

تصريحات كابيلير لرويترز من مدينة الحديدة
  • لدينا اليوم في اليمن أدلة على أن طفلا دون سن الخامسة يموت كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية الحاد، وأمراض يمكن الوقاية منها.
  • 1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية، منهم ما يربو على 400 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي حالة تهدد الحياة وتتركهم هياكل عظمية تعاني من هزال العضلات.
  • يموت كثير من الأطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيمات. اليوم لا يتم تطعيم أكثر من 40 في المئة من الأطفال في كل أنحاء اليمن.
  • يمكن أن تكون الحصبة والكوليرا والدفتيريا مميتة للأطفال، لا سيما الأطفال دون سن الخامسة، كما أنها تتفاقم بسوء التغذية.
  • بسبب هذه الحرب الوحشية وبسبب وضع العقبات والعراقيل، للأسف لا يمكن القيام بأكثر من ذلك بكثير.
  • قد لا نكون حتى الآن عند مستوى المجاعة لكن يجب ألا ننتظر حتى نعلن عن مجاعة للتقدم وللضغط على أطراف الصراع لوقف هذه الحرب عديمة المعنى.
  • سبع شاحنات تحمل معدات طبية وأدوية منقذة للحياة عالقة في ميناء الحديدة منذ أسبوعين بانتظار التصريح بعد تفريغها. 
  • لم يكن هناك أي نشاط في الميناء. رست سفينة واحدة… اليوم يبدو وكأنه مقبرة أكثر من أي شيء آخر.
  • كانت فاجعة قبل ساعة عندما كنت أجلس في مستشفى الثورة وكان كل الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي يطلبون مني الحصول على المزيد من الإمدادات الطبية والمزيد من الأدوية.
  • أمهات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يقولون إنهن لا يملكن أي مبلغ من المال لنقل أطفالهن من مناطقهن إلى المستشفى.
أمل حسين
  • صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرت الأسبوع الماضي صورة لطفلة جائعة في السابعة من عمرها ترقد بصمت على سرير في مستشفى شمالي اليمن.
  • الصورة أثارت استجابة واسعة من القراء أعربوا خلالها عن الحسرة لما آلت إليه الأوضاع في البلد الذي مزقته الحرب.
  • الطفلة (أمل حسين) التي لم تتجاوز 7 أعوام تدهورت بسبب القيء والإسهال المتكرر، وبعد 3 أيام من خروجها من المستشفى ماتت، الخميس.
صورة الطفلة أمل حسين أثارت استجابة واسعة من القراء أعربوا خلالها عن الحسرة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن
خلفية
  • تقول الأمم المتحدة إن نصف سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 14 مليون نسمة، ربما يصبحون قريبا على شفا المجاعة في كارثة من صنع الإنسان.
  • ميناء الحديدة شريان الحياة اللازم لنقل المواد الغذائية وغيرها من السلع لمعظم أنحاء البلاد.
  • قالت متحدثة باسم يونيسف إن الحوثيين وافقوا على دخول الشاحنات يوم الجمعة وسيتم توزيع الإمدادات.
  • يهدف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى إجراء محادثات سلام هذا الشهر سعيا لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والمقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران.
  • بينما كان كابيلير يتحدث، كان التحالف يحشد قواته لشن هجوم على الحديدة.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي