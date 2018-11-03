مؤسسة تابعة لـ"بيل غيتس" تقطع علاقاتها بجمعية يرأسها بن سلمان

أعلنت مؤسسة (بيل وميليندا غيتس) الخيرية التابعة للملياردير الأمريكي بيل غيتس، قطع علاقتها مع جمعية يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونشرت المؤسسة بيانا نقلته عنها صحيفة (سياتل تايمز) الأمريكية، أبرز ما جاء فيه:-

بيان المؤسسة:

خطف وقتل جمال خاشقجي أمر مزعج للغاية.

نراقب الأحداث الجارية بقلق، ولا توجد لدينا خطط حاليًا للتعاون في أي برامج قادمة مع مؤسسة مسك الخيرية (التي يرأسها بن سلمان).

يؤثر هذا القرار على مبادرة مشتركة بين المؤسستين تتضمن تقديم منح للمنظمات في أنحاء العالم التي يعمل الشباب فيها بطرق مبتكرة لمواجهة بعض التحديات الإنمائية الأكثر إلحاحا.

ما يتردد عن وقوف ولي العهد السعودي وراء مقتل خاشقجي، جعل هذه الشراكة غير مقبولة.

خلفية:

العام الماضي، خصصت مؤسسة غيتس خمسة ملايين دولار للمبادرة مقابل مبلغ مماثل كان من المقرر أن تقدمه مؤسسة مسك.

مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية المعروفة باسم (مسك الخيرية) خيرية غير ربحية، تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم والتنمية، ولها شراكات مع شركات عالمية مثل غوغل ولينكيد إن وتويتر.