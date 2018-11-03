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سياسة

مؤسسة تابعة لـ"بيل غيتس" تقطع علاقاتها بجمعية يرأسها بن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - أرشيفية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - أرشيفية
3/11/2018

أعلنت مؤسسة (بيل وميليندا غيتس) الخيرية التابعة للملياردير الأمريكي بيل غيتس، قطع علاقتها مع جمعية يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونشرت المؤسسة بيانا نقلته عنها صحيفة (سياتل تايمز) الأمريكية، أبرز ما جاء فيه:-

بيان المؤسسة:
  • خطف وقتل جمال خاشقجي أمر مزعج للغاية.
  • نراقب الأحداث الجارية بقلق، ولا توجد لدينا خطط حاليًا للتعاون في أي برامج قادمة مع مؤسسة مسك الخيرية (التي يرأسها بن سلمان).
  • يؤثر هذا القرار على مبادرة مشتركة بين المؤسستين تتضمن تقديم منح للمنظمات في أنحاء العالم التي يعمل الشباب فيها بطرق مبتكرة لمواجهة بعض التحديات الإنمائية الأكثر إلحاحا.
  • ما يتردد عن وقوف ولي العهد السعودي وراء مقتل خاشقجي، جعل هذه الشراكة غير مقبولة.
خلفية:
  • العام الماضي، خصصت مؤسسة غيتس خمسة ملايين دولار للمبادرة مقابل مبلغ مماثل كان من المقرر أن تقدمه مؤسسة مسك.
  • مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية المعروفة باسم (مسك الخيرية) خيرية غير ربحية، تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم والتنمية، ولها شراكات مع شركات عالمية مثل غوغل ولينكيد إن وتويتر.
  • قتل جمال خاشقجي عقب دخوله إلى قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإنهاء معاملات ورقية.
  • نفت السعودية في بادئ الأمر مقتل خاشقجي وقالت إنه غادر القنصلية بعد دقائق من دخوله إليها.
  • تحت ضغوط دولية، اضطرت السعودية للاعتراف بمقتل خاشقجي بعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، لكنها لم تفصح عن مكان جثته حتى الآن.
  • أعلنت النيابة العامة التركية في وقت سابق أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا.
  • النيابة التركية قالت إن جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات الجريمة المخطط لها مسبقًا، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
  • نشر أردوغان مقال الجمعة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال فيه إن أوامر تنفيذ العملية صدرت عن مستويات عليا في المملكة.
المصدر : الأناضول
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