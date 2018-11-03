"طرد مريب" لملياردير يعادي ترمب ويمول إعلانات لعزله

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي الجمعة إنه اكتشف طردا مريبا ثانيا مرسلا إلى الملياردير الديمقراطي توم ستاير الذي يشتهر بتمويله إعلانات لعزل الرئيس دونالد ترمب.

مكتب التحقيقات الاتحادي أوضح على تويتر أنه اكتشف طردا مساء الخميس مماثلا لطرود ملغومة أخرى أرسلت عبر البريد في الآونة الأخيرة لشخصيات ديمقراطية ومنتقدين بارزين لترمب.

طرود ملغومة لمنتقدي ترمب:

مكتب المليادير ستاير، أكد يوم الجمعة الماضي إنه تم العثور على طرد كان مرسلا إليه في مكتب بريد خارج سان فرانسيسكو.

اعتُقل سيزار سايوك وهو رجل من فلوريدا يبلغ عمره 56 عاما ووجهت له اتهامات بإرسال 15 طردا ملغوما الأسبوع الماضي.

مسؤولو إنفاذ القانون، حذروا من احتمال أن يكون سايوك قد أرسل طرودا أخرى قبل إلقاء القبض عليه مازالت في طريقها عبر شبكة البريد الأمريكية.

تصريحات توم ستاير في بيان:

هذه التهديدات ليست منعزلة عن بعضها ولكنها جزء من هجوم أكبر على المعايير الذي تدعم ديمقراطيتنا.

لن نتهاون مع حثنا على تحقيق أوسع ديمقراطية ممكنة وحياة يحظى فيها كل الأمريكيين بكرامة واحترام.

سيزار سايوك.. اتهم بإرسال 15 طردا ملغوما

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