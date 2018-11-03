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سياسة|الولايات المتحدة

"طرد مريب" لملياردير يعادي ترمب ويمول إعلانات لعزله

الملياردير الديمقراطي -توم ستاير- اشتهر بتمويل إعلانات عزل ترمب
الملياردير الديمقراطي -توم ستاير- اشتهر بتمويل إعلانات عزل ترمب
3/11/2018

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي الجمعة إنه اكتشف طردا مريبا ثانيا مرسلا إلى الملياردير الديمقراطي توم ستاير الذي يشتهر بتمويله إعلانات لعزل الرئيس دونالد ترمب.

مكتب التحقيقات الاتحادي أوضح على تويتر أنه اكتشف طردا مساء الخميس مماثلا لطرود ملغومة أخرى أرسلت عبر البريد في الآونة الأخيرة لشخصيات ديمقراطية ومنتقدين بارزين لترمب.

طرود ملغومة لمنتقدي ترمب:
  • مكتب المليادير ستاير، أكد يوم الجمعة الماضي إنه تم العثور على طرد كان مرسلا إليه في مكتب بريد خارج سان فرانسيسكو.
  • اعتُقل سيزار سايوك وهو رجل من فلوريدا يبلغ عمره 56 عاما ووجهت له اتهامات بإرسال 15 طردا ملغوما الأسبوع الماضي.
  • مسؤولو إنفاذ القانون، حذروا من احتمال أن يكون سايوك قد أرسل طرودا أخرى قبل إلقاء القبض عليه مازالت في طريقها عبر شبكة البريد الأمريكية.
تصريحات توم ستاير في بيان:
  • هذه التهديدات ليست منعزلة عن بعضها ولكنها جزء من هجوم أكبر على المعايير الذي تدعم ديمقراطيتنا.
  • لن نتهاون مع حثنا على تحقيق أوسع ديمقراطية ممكنة وحياة يحظى فيها كل الأمريكيين بكرامة واحترام.
سيزار سايوك.. اتهم بإرسال 15 طردا ملغوما
خلفيات:
  • السلطات الأمريكية، عثرت على طرود مشبوهة الأسبوع الماضي، أرسلت إلى ديمقراطيين بارزين ومنتقدين للرئيس دونالد ترمب قبل أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
  • الطرود المشبوهة أرسلت إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون ومكتب قناة (سي.إن.إن).
  • مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، قال إن السلطات عثرت على طرد مشبوه كان موجها إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن في منشأة بريدية بمقاطعة نيوكاسل في ولاية ديلاوير.
  • طرد آخر أرسل إلى الممثل الشهير روبرت دي نيرو، الذي وجه ألفاظا نابية لترمب في حفل جوائز توني المسرحية في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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