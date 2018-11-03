البث الحي
سياسة|إيران

شاهد: إيران تبدأ إنتاج طائرتها المقاتلة كوثر

3/11/2018

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت أن إيران بدأت إنتاج طائرتها المقاتلة المصممة محليا (كوثر).

التفاصيل:
  • قال وزير الدفاع أمير حاتمي في مراسم بمناسبة بدء إنتاج الطائرة بثها التلفزيون "قريبا سيجري إنتاج العدد المطلوب من هذه الطائرة وستوضع في خدمة القوات الجوية".
  • تقول طهران إن المقاتلة كوثر "محلية الصنع مئة في المئة" وقادرة على حمل أسلحة مختلفة وستستخدم في مهام دعم جوي قصيرة.
شكوك
  • بعض الخبراء العسكريين يعتقدون أن المقاتلة نسخة طبق الأصل من المقاتلة إف-5 التي أنتجت لأول مرة بالولايات المتحدة في الستينيات.
  • تقتصر القوة الجوية الإيرانية ربما على بضع عشرات من الطائرات الهجومية وهي إما روسية أو أمريكية متقادمة حصلت عليها طهران قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
  • دشنت إيران في 2013 ما قالت إنها طائرة مقاتلة جديدة مصنوعة محليا وأطلقت عليها اسم قاهر 313، لكن بعض الخبراء عبروا حينها عن شكوك في إمكانية نجاح الطائرة.
  • أرسلت إيران الأسلحة وآلاف الجنود إلى سوريا للمساعدة في دعم القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد، لكن تعين عليها الاعتماد على روسيا في الدعم الجوي نظرا لعدم امتلاكها قوة جوية فعالة.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي