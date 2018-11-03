شاهد: إيران تبدأ إنتاج طائرتها المقاتلة كوثر

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت أن إيران بدأت إنتاج طائرتها المقاتلة المصممة محليا (كوثر).
التفاصيل:
- قال وزير الدفاع أمير حاتمي في مراسم بمناسبة بدء إنتاج الطائرة بثها التلفزيون "قريبا سيجري إنتاج العدد المطلوب من هذه الطائرة وستوضع في خدمة القوات الجوية".
- تقول طهران إن المقاتلة كوثر "محلية الصنع مئة في المئة" وقادرة على حمل أسلحة مختلفة وستستخدم في مهام دعم جوي قصيرة.
شكوك
- بعض الخبراء العسكريين يعتقدون أن المقاتلة نسخة طبق الأصل من المقاتلة إف-5 التي أنتجت لأول مرة بالولايات المتحدة في الستينيات.
- تقتصر القوة الجوية الإيرانية ربما على بضع عشرات من الطائرات الهجومية وهي إما روسية أو أمريكية متقادمة حصلت عليها طهران قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
- دشنت إيران في 2013 ما قالت إنها طائرة مقاتلة جديدة مصنوعة محليا وأطلقت عليها اسم قاهر 313، لكن بعض الخبراء عبروا حينها عن شكوك في إمكانية نجاح الطائرة.
- أرسلت إيران الأسلحة وآلاف الجنود إلى سوريا للمساعدة في دعم القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد، لكن تعين عليها الاعتماد على روسيا في الدعم الجوي نظرا لعدم امتلاكها قوة جوية فعالة.