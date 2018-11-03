شاهد: أقباط المنيا يشيّعون ضحاياهم في أجواء غاضبة

وسط أجواء غاضبة، شيّع الأقباط في محافظة المنيا في وسط مصر ضحاياهم السبعة الذين سقطوا في هجوم مسلّح أمس تبنّاه تنظيم الدولة.
التفاصيل:
- بعد القدّاس الجنائزي، وجه الحضور صيحات احتجاج غاضبة عندما وجه أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس الشكر إلى مسؤولي الأمن.
- الأنبا مكاريوس قال في كلمته "نحن لا ننسى وعود المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية، بمعاقبة الجناة".
- خيّمت أجواء من التوتّر أمام مستشفى المنيا العام حيث بقي أهالي الضحايا حتى الساعات الأولى من صباح السبت، ما حمل قوات الأمن على الإبقاء على انتشارها في الشوارع المحيطة خشية وقوع حوادث.
- المئات من الأقباط احتشدوا منذ الصباح الباكر داخل وحول كنيسة الأمير تادرس في مدينة المنيا والتي انتشر حولها رجال أمن ملثّمون وأكثر من عشر سيارات إسعاف، لحضور جنازة الضحايا.
- بعد انتهاء الصلاة، أُخرجت ستّة جثامين في توابيت بيضاء وضعت عليها زهور بيضاء، ليتمّ دفن الجثامين الستّة في مقابر الأقباط بإحدى ضواحي مدينة المنيا.
- حسب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، ينتمي الضحايا الست لأسرة واحدة، بينهم ثلاثة أشقاء وطفلة صغيرة.
- أما القتيل السابع، وهو مسيحي إنغليكاني، فتمّ تشييعه مساء الجمعة في قرية سودا الواقعة أيضاً بمحافظة المنيا.
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن شاب يدعى ميشال، وهو جار لأحد ضحايا الهجوم، قوله "هل يفترض أن أحمل سلاحاً معي عند ذهابي للصلاة أم أمكث في منزلي لأنّني قد أموت إذا قرّرت الذهاب إلى الكنيسة؟"، متسائلاً "ماذا يريد هؤلاء الإرهابيون، أن نكره المسلمين؟".
خلفية
- قُتل سبعة أقباط الجمعة في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل مسيحيّين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا (قرابة 250 كيلومتر جنوب القاهرة).
- تنظيم الدولة تبنّى الاعتداء، وهو الأول الذي يستهدف الأقباط منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نعى ضحايا الهجوم في تغريدة على تويتر، مؤكدا عزمه "على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة".
- كان عام 2017 دامياً لأقباط مصر، وقتل خلاله أكثر من مئة شخص وأصيب العشرات خلال اعتداءات استهدفت الأقباط.
- في أبريل/ نيسان، وخلال احتفالات الأقباط بأحد الشعانين، استهدف انتحاريّان من تنظيم الدولة كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا بشمال مصر، ما أسفر عن سقوط 45 قتيلاً.
- في مايو/ أيار 2017، سقط 28 قتيلا في هجوم على حافلة كانت تقل أقباطاً على الطريق نفسه الذي حصل عليه اعتداء الجمعة وكانوا متّجهين إلى نفس الدير، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.
- في ديسمبر/ كانون الأول، قتل تسعة أشخاص أمام كنيسة مار مينا في حلوان، وهي ضاحية في جنوب القاهرة. وتبنّى تنظيم الدولة الهجوم.