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سياسة|مصر

سقوط مقاتلة مصرية خلال تدريب ونجاة الطيار

السيسي خلال زيارة لإحدى القواعد الجوية مؤخرا
السيسي خلال زيارة لإحدى القواعد الجوية مؤخرا
3/11/2018

قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إن طائرة مقاتلة سقطت أثناء تنفيذ طلعة تدريبية.

التفاصيل: 
  • المتحدث العسكري قال في حسابه على تويتر إن الطائرة سقطت "نتيجة حدوث خلل فني في أدوات التحكم بالطائرة".
  • المتحدث أكد "نجاة طيار الطائرة المقاتلة من الحادث".
  • وسائل إعلام روسية قالت إن الطائرة التي تحطمت هي "طائرة روسية الصنع من طراز ميغ-29".
  • صحيفة كوميرسانت قالت إن الطيار قفز من الطائرة بسلام.
  • وكالة الإعلام الروسية نقلت عن شركة الطائرات المتحدة الروسية قولها "خبراؤنا الفنيون سيذهبون إلى مصر قريبا جدا للمساعدة في التحقيق".
  • الشركة التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة، لم تقدم أي أسباب محتملة لتحطم الطائرة.
خلفية
  • صحيفة كوميرسانت أوضحت أن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في 2018.
  • وفقا لما ذكرته صحيفة فيدوموستي نقلا عن مصدرين في قطاع الطيران فستزود روسيا بموجب اتفاق موقع في 2015 مصر بست وأربعين مقاتلة من طراز ميغ-29.
  • القاهرة وموسكو امتنعتا عن التعليق رسميا عن أي أنباء تتعلق بصفقة الطائرة وصفقة أخرى تتعلق بالمروحية كاموف 52.
  • مؤخرا نشر الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على فيسبوك صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسط عددا من الطيارين في إحدى القواعد الجوية وتظهر في الخلفية مقاتلة، قال مستخدمو مواقع التواصل إنها المقاتلة الروسية ميغ-29.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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