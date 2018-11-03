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سياسة

جامعة هارفارد تلغي استضافة أمير سعودي بعد مقتل خاشقجي

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل - أرشيفية
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل - أرشيفية
3/11/2018

أصبحت جامعة هارفارد الأمريكية أحدثَ مؤسسة ترفض الارتباط مع أحد السعوديين البارزين بعد مقتل جمال خاشقجي.

القصة بحسب موقع ديلي بيست الأمريكي:
  • الأمير تركي الفيصل قال في مقابلة مع الموقع إن كلية كينيدي التابعة لجامعة هارفارد استغنت عنه وألغت ترتيبا سابقا لاستضافته هذا الأسبوع في الجامعة.
  • الأمير تركي الفيصل، هو السفير السابق لدى الولايات المتحدة ورئيس الاستخبارات السعودي السابق.
أبرز تصريحات الأمير تركي الفيصل لديلي بيست:
  • تلقّيت مذكِّرة تقول: قد لا يكون الوقت مناسباً للحضور وإلقاء محاضرة بسبب قضية خاشقجي.
  • أنا ببساطة لا أفهم أنّ شخصا مثلي ليس له علاقة بما يحدث في المملكة أن يكون موصوما بالذنب من مؤسسة مثل هارفارد.
  • يجب تشجيع المشاركة الأكاديمية وتبادل المعرفة لدى الناس عوضا عن إيقافها أو توقفها.
  • الملك سلمان طلب مني التحدث إلى أقارب خاشقجي الموجودين في الولايات المتحدة بما فيهم زوجته السابقة وأولاده.
  • ليس لي أي مهمة رسمية لتغيير العقول بشأن المملكة أو تحسين سمعة ولي العهد محمد بن سلمان.
  • لم أكن على اتصال مع الأمير محمد إطلاقا. لم أسمع أي كلمة منه أو أي مسؤول سعودي آخر.
خلفيات:
  • أرسلت السعودية شقيق الأمير تركي، حاكم مكة الأمير خالد بن فيصل، إلى تركيا للتفاوض مع أنقرة في أعقاب قضية خاشقجي.
  • مع اندلاع أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي قامت مؤسسات وشخصيات غربية بالإعلان عن مقاطعة مؤتمر اقتصادي ضخم بالسعودية.
  • مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية التابعة لمؤسس مايكروسوفت بيل غيتس أعلنت قطع علاقتها مع جمعية يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
  • استبعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، قبول استثمارات في شركته من جانب السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
المصدر : صحف أمريكية
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