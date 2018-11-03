جامعة هارفارد تلغي استضافة أمير سعودي بعد مقتل خاشقجي

أصبحت جامعة هارفارد الأمريكية أحدثَ مؤسسة ترفض الارتباط مع أحد السعوديين البارزين بعد مقتل جمال خاشقجي.
القصة بحسب موقع ديلي بيست الأمريكي:
- الأمير تركي الفيصل قال في مقابلة مع الموقع إن كلية كينيدي التابعة لجامعة هارفارد استغنت عنه وألغت ترتيبا سابقا لاستضافته هذا الأسبوع في الجامعة.
- الأمير تركي الفيصل، هو السفير السابق لدى الولايات المتحدة ورئيس الاستخبارات السعودي السابق.
أبرز تصريحات الأمير تركي الفيصل لديلي بيست:
- تلقّيت مذكِّرة تقول: قد لا يكون الوقت مناسباً للحضور وإلقاء محاضرة بسبب قضية خاشقجي.
- أنا ببساطة لا أفهم أنّ شخصا مثلي ليس له علاقة بما يحدث في المملكة أن يكون موصوما بالذنب من مؤسسة مثل هارفارد.
- يجب تشجيع المشاركة الأكاديمية وتبادل المعرفة لدى الناس عوضا عن إيقافها أو توقفها.
- الملك سلمان طلب مني التحدث إلى أقارب خاشقجي الموجودين في الولايات المتحدة بما فيهم زوجته السابقة وأولاده.
- ليس لي أي مهمة رسمية لتغيير العقول بشأن المملكة أو تحسين سمعة ولي العهد محمد بن سلمان.
- لم أكن على اتصال مع الأمير محمد إطلاقا. لم أسمع أي كلمة منه أو أي مسؤول سعودي آخر.
خلفيات:
- أرسلت السعودية شقيق الأمير تركي، حاكم مكة الأمير خالد بن فيصل، إلى تركيا للتفاوض مع أنقرة في أعقاب قضية خاشقجي.
- مع اندلاع أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي قامت مؤسسات وشخصيات غربية بالإعلان عن مقاطعة مؤتمر اقتصادي ضخم بالسعودية.
- مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية التابعة لمؤسس مايكروسوفت بيل غيتس أعلنت قطع علاقتها مع جمعية يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- استبعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، قبول استثمارات في شركته من جانب السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.