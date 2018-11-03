البث الحي
سياسة

"تويتر" تحذف آلاف الحسابات بسبب الانتخابات الأمريكية

موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
3/11/2018

قالت وكالة "رويترز" إن شركة تويتر حذفت أكثر من عشرة آلاف حساب نشر رسائل تثني الناس عن التصويت في انتخابات
التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي والتي تجري يوم الثلاثاء.

التفاصيل:
  • متحدث باسم تويتر قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني "اتخذنا إجراء بشأن الحسابات والنشاط المذكور على تويتر".
  • جرت عمليات الحذف في أواخر سبتمبر أيلول وأوائل أكتوبر تشرين الأول.
  • ثلاثة مصادر مطلعة على جهود الحزب الديمقراطي قالت إن تويتر حذفت أكثر من عشرة آلاف حساب. وهذا العدد متواضع بالنظر إلى أن تويتر كانت قد حذفت من قبل ملايين الحسابات التي اعتبرتها مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
  • مع ذلك فإن هذا الحذف يمثل انتصار مبكرا لجهد مازال في بدايته للجنة الديمقراطية للحملات الانتخابيات للكونغرس التي تدعم ترشح الديمقراطيين لمجلس النواب الأمريكي.
  • المصادر الثلاثة قالت لرويترز إن اللجنة بدأت هذه الجهود هذا العام ردا على عجز الحزب عن الرد على ملايين الحسابات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى والتي نشرت معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة ومرشحي الحزب الآخرين في 2016.
  • تويتر أوضحت أنه يبدو أن شبكة الحسابات تدار من خارج الولايات المتحدة من دون إعطاء تفاصيل حول آلية عملها.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت "تويتر" تراجع عدد مستخدميها الناشطين شهريا تسعة ملايين في الفصل الثالث نتيجة للجهود التي بذلتها شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 325 مليون مستخدم نشط شهريا.
  • ترمب اشتكى مؤخرا من أن تويتر حذفت عددا من متابعيه.
المصدر : الفرنسية + رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي