"تويتر" تحذف آلاف الحسابات بسبب الانتخابات الأمريكية

قالت وكالة "رويترز" إن شركة تويتر حذفت أكثر من عشرة آلاف حساب نشر رسائل تثني الناس عن التصويت في انتخابات
التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي والتي تجري يوم الثلاثاء.
التفاصيل:
- متحدث باسم تويتر قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني "اتخذنا إجراء بشأن الحسابات والنشاط المذكور على تويتر".
- جرت عمليات الحذف في أواخر سبتمبر أيلول وأوائل أكتوبر تشرين الأول.
- ثلاثة مصادر مطلعة على جهود الحزب الديمقراطي قالت إن تويتر حذفت أكثر من عشرة آلاف حساب. وهذا العدد متواضع بالنظر إلى أن تويتر كانت قد حذفت من قبل ملايين الحسابات التي اعتبرتها مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
- مع ذلك فإن هذا الحذف يمثل انتصار مبكرا لجهد مازال في بدايته للجنة الديمقراطية للحملات الانتخابيات للكونغرس التي تدعم ترشح الديمقراطيين لمجلس النواب الأمريكي.
- المصادر الثلاثة قالت لرويترز إن اللجنة بدأت هذه الجهود هذا العام ردا على عجز الحزب عن الرد على ملايين الحسابات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى والتي نشرت معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة ومرشحي الحزب الآخرين في 2016.
- تويتر أوضحت أنه يبدو أن شبكة الحسابات تدار من خارج الولايات المتحدة من دون إعطاء تفاصيل حول آلية عملها.
- في أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت "تويتر" تراجع عدد مستخدميها الناشطين شهريا تسعة ملايين في الفصل الثالث نتيجة للجهود التي بذلتها شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 325 مليون مستخدم نشط شهريا.
- ترمب اشتكى مؤخرا من أن تويتر حذفت عددا من متابعيه.