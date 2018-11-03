"تويتر" تحذف آلاف الحسابات بسبب الانتخابات الأمريكية

قالت وكالة "رويترز" إن شركة تويتر حذفت أكثر من عشرة آلاف حساب نشر رسائل تثني الناس عن التصويت في انتخابات

التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي والتي تجري يوم الثلاثاء.

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