تعرف على أبرز محطات قضية خاشقجي خلال شهر

بعد مرور شهر على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات الجريمة التي تحولت إلى أزمة كبيرة.

كان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 ويكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ينتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

"قتل في القنصلية"

قرابة الساعة 10.15 بتوقيت غرينتش في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، دخل جمال خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بحسب صور التقطتها كاميرات مراقبة ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، وذلك بهدف الحصول على وثيقة لزواجه المقبل. ورافقته يومها خطيبته خديجة جنكيز التي انتظرته خارج القنصلية.

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، قالت الرئاسة التركية إن خاشقجي لا يزال في القنصلية.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة "بلومبرغ" أن خاشقجي دخل فعلا القنصلية وخرج منها بعد وقت قصير.

في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، قال مصدر قريب من الحكومة التركية إن الشرطة تعتقد أن "الصحفي قتل في القنصلية على يد فريق قدم خصيصاً إلى اسطنبول وغادر في اليوم ذاته".

تقطيع الجثة

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي أن "جثة خاشقجي قطّعت على الأرجح ووضعت في صناديق قبل نقلها جواً إلى خارج البلاد".

في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، قالت الصحيفة الأمريكية إن أنقرة أبلغت واشنطن أنّها تملك تسجيلات صوتية ومصورة حول "استجواب" خاشقجي و"تعذيبه، ثم قتله" قبل تقطيع جثته.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت صحيفة حكومية تركية أن الصحفي تعرّض للتعذيب قبل "تقطيع أوصاله".

بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنّ أحد المشتبه بهم في المشاركة بقتل خاشقجي ينتمي إلى محيط ولي العهد، في حين أن ثلاثة آخرين ملحقون بالجهاز الأمني للأمير محمد بن سلمان.

إعلان السعودية

في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن خاشقجي ميت على الأرجح، مهدّداً الرياض بتداعيات "خطيرة جداً" إذا ثبتت مسؤوليتها.

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الرياض أنّ خاشقجي قتل داخل القنصلية خلال شجار و"اشتباك بالأيدي".

في نفس اليوم أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم. وتمّ توقيف 18 سعودياً.

الملك طلب من نجله الأمير محمد بن سلمان إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات السعودية.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "تبيّن لنا أنه قتل في القنصلية" على أيدي "عناصر خارج إطار صلاحياتهم"، مضيفاً أن ولي العهد السعودي لم يكن على علم بما حصل.

معاقبة "من أعطى الأوامر"

في 23 أكتوبر/تشرين الأول، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تتم محاكمة المشتبه بهم الـ18 في بلاده. ووصف مقتل خاشقجي بالجريمة "الوحشية"، داعياً إلى معاقبة كل الأشخاص الضالعين فيها "من المنفذين إلى الذين أعطوا الأوامر".

مجلس الوزراء السعودي أكد ضرورة محاسبة "المقصر كائناً من كان".

"أزمة"

في 23 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنّ السعودية تمر بـ"أزمة" بسبب عملية القتل "المقيت والمؤسف" لخاشقجي.

استقبل العاهل السعودي وولي عهده صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، وسهل خاشقجي، شقيق الصحفي القتيل.

واشنطن تشدد اللهجة

في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، ندد دونالد ترمب بما اعتبره "أسوأ عملية تستر" قام بها السعوديون في قضية خاشقجي، معتبراً أنها "إخفاق تام"، بينما بدأت الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تأشيرات الدخول للسعوديين المتهمين بالتورط في هذه القضية.

بريطانيا أعلنت في 24 أكتوبر/تشرين الأول عن تدبير مماثل.

فرنسا قالت إنها ستتخذ "تدابير عقابية" في حق الرياض إذا ثبت دورها في الجريمة.

نيّة مسبقة"

في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وصف ولي العهد السعودي مقتل جمال خاشقجي بـ"الحادث البشع"، متعهّدا بتقديم المذنبين إلى العدالة، وذلك في أول تصريح علني له حول الجريمة.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت النيابة العامّة السعودية أنها تحقق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أن المشتبه بهم في قضية قتل خاشقجي "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، وهي فرضية لم يكن قد سبق للرياض أن تطرقت إليها.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال "لا تزال هناك أسئلة بحاجة إلى أجوبة" بشأن قتل خاشقجي، منها "من الذي أعطى الأوامر؟" لقتل الصحفي، و"أين الجثة؟".

"تذويب الجثة"