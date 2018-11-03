ترمب يتراجع عن "إطلاق النار على المهاجرين" بعد انتقادات حقوقية

تراجع الرئيس الأمريكي عما أشار إليه بأنه سيكون بإمكان قوات تم إرسالها إلى الحدود مع المكسيك، إطلاق النار على المهاجرين الذين يرشقونها بالحجارة وقال إن رماة الأحجار سيعتُقلون فقط.

ترمب يتراجع:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال للصحفيين خارج البيت الأبيض "ليس عليهم أن يطلقوا النار.. ما لا أريده هو أن يرشق هؤلاء الناس الجنود بالحجارة.. إذا فعلوا ذلك لنا.. سيعتقلون لفترة طويلة".

تصريحات ترمب بشأن إطلاق النار على المهاجرين، أثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه يثير مخاوف قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس التي تجري الأسبوع المقبل.

جماعة (هيومان رايتس فرست) قالت في بيان إن وصف المهاجرين بأنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي أمر "سخيف بقدر ما هو قاس".

ترمب أشار في تصريحاته إلى أن بإمكان الجيش إطلاق النار على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إذا رشقوا الجنود بالحجارة.

الرئيس الأمريكي شدد من موقفه بشأن الهجرة، خاصة حيال مجموعة من المهاجرين متجهة لبلاده من دول في أمريكا الوسطى، قبل انتخابات يسعى فيها حزبه الجمهوري للحفاظ على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت يوم الاثنين إن أكثر من 5200 جندي انتشروا على الحدود بعد أن قال ترمب على تويتر إنه سيرسل الجيش للتصدي لمجموعة المهاجرين القادمين عبر المكسيك هربا من العنف والفقر في أمريكا الوسطى.

قال ترمب الأربعاء إن الولايات المتحدة يمكنها أن ترسل ما يصل إلى 15 ألف جندي إلى الحدود.. ويفوق هذا العدد القوات الأمريكية في أفغانستان.

تصريحات ترمب تبرر للجيش النيجيري إطلاق النار:

استغل الجيش النيجيري الجمعة تصريحات ترمب لتبرير إطلاق النار على محتجين شيعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

السلطات ذكرت أن الحادث لم يسفر إلا عن سقوط عدد قليل من القتلى، ولكن جماعة شيعية قالت إن أكثر من 40 شخصا قُتلوا.

بعد التصريحات التي أدلى بها ترمب الخميس وقال فيها إنه يجب معاملة رماة الأحجار كما لو أنهم يحملون أسلحة نارية نشر الجيش النيجيري تعليقا على تويتر مصحوبا بشريط مصور لتصريحات ترمب مضيفا:" أرجوكم شاهدوا واستخلصوا استنتاجاتكم".

الأمم المتحدة: تحرك المهاجرين "أمر طبيعي":

مسؤول بالأمم المتحدة قال (الجمعة) إن توجه المهاجرين نحو الولايات المتحدة عبر المكسيك "أمر طبيعي" وإنه لا يتعين على واشنطن تعزيز أمن حدودها لمواجهتهم.

جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قال في إفادة إن العديد من المجموعات المماثلة تحركت للعديد من السنوات وإن المجموعة لا تزال على بعد مئات الأميال من الولايات المتحدة.

ميلمان أوضح أن استخدام كلمات مثل "غزو" يفترض أن الأمر يشكل ظاهرة جديدة تتسم بأنها طارئة " ولا أعتقد أن أي شخص في المنظمة يتفق مع هذا الرأي… هذا أمر طبيعي".

نشر قوات من الجيش على الحدود لا يردع من يريدون عبور الحدود لكنه يزيد من مكاسب مهربي البشر ويؤدي لسقوط قتلى في صفوف المهاجرين، بحسب ميلمان.

الرئيس الأمريكي، كان قد وصف تحرك المجموعة بأنه "غزو" وأمر بنشر قوات إضافية على الحدود.

أوباما: إرسال جنود إلى حدود المكسيك "مناورة سياسية"