تأبين خاشقجي بواشنطن وإطلاق اسمه على شارع السفارة السعودية في لندن

ألقت خطيبة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي كلمة بالفيديو في حفل تأبين في واشنطن الجمعة دعت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى دعم تحقيقات تركيا في مقتله.

كلمة خديجة

قتل جمال بطريقة شنيعة واعترف المسؤولون (عن القتل) بارتكاب جريمة القتل هذه وما زلنا غير قادرين على تحديد مكان جثته.

أود أن أبعث بهذه الرسالة للسيد ترمب. أود أن يدعم جهود تركيا القانونية في مسعى لتسليط الضوء على هذا الموقف واكتشاف مكان جثمانه.

التأبين

التأبين أقامه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وتحدث فيه ساسة ومدافعون عن الصحافة وأصدقاء شخصيون لخاشقجي.

من أبرز المتحدثين النائب الديمقراطي جيري كونولي الذي دافع عن خاشقجي ونفى تهمة التطرف عنه.

النائب قال إن الأكاذيب التي حاكتها السعودية حول مقتل خاشقجي انكشفت واحدة تلو الأخرى.

أضاف كونولي أن "الكذبة الأخيرة التي بقيت وتتوجب مواجهتها هي إنكار تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي".

التطرف هي التهمة التي حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -وفقا لصحيفة واشنطن بوست- تسويقها سابقا لدى البيت الأبيض عن خاشقجي.

قال نهاد عوض وهو يتذكر صداقة عمرها 25 عاما "صوتك مسموع جدا. (أصبح) صوتك أعلى من أي وقت مضى".

طالب الحاضرون بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

أقيم التأبين بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين.

شارك في مراسم التأبين مسلمون ومسيحيون ويهود، حيث أدى مشاركون صلاة الغائب على روح خاشقجي.

كان لافتا في حفل التأبين المشاركة الواسعة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وعلى رأسها "مراسلون بلا حدود" ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

شارع جمال خاشقجي

وضع نشطاء علامة طريق وهمية خارج السفارة السعودية في لندن الجمعة في ذكرى مرور شهر على مقتل خاشقجي.

وضع النشطاء من منظمة العفو الدولية لافتة مكتوبا عليها "شارع خاشقجي"، ووقفوا رافعين لافتات تدعو إلى "العدالة لجمال".

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