البث الحي
سياسة

اندبندنت تطالب بتعليق توريد الأسلحة البريطانية للسعودية بسبب اليمن

طفل يمني في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء-10 سبتمبر
طفل يمني في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء-10 سبتمبر
3/11/2018

طالبت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية وذلك في إطار تناولها بالتعليق في عددها الصادر اليوم السبت لموضوع الأزمة الإنسانية في اليمن.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن:" منظمات دولية حذرت من أن أسوأ مجاعة في القرن تنذر بالقضاء على البلاد قريبا" وأضافت أن اليمن كان بالفعل بلدا فقيرا قبل أن تسقط القنابل عليه.  

أبرز ما جاء بالصحيفة:  
  • تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك سبعة ملايين طفل يمني مهددون بالموت جوعا "وهذا العدد يفوق إجمالي تعداد سكان اسكتلندا".
  • رد الفعل على هذا الوضع ينبغي أن يتمثل في وقف الدعم العسكري البريطاني لنظام الحكم في السعودية، على الأقل حتى يسود السلام.
  • من الواضح تماما أن "وزراء بريطانيا مصابون بالتردد سواء إزاء تصرف السعودية أو إزاء فشلهم في منع حكامها من الاستمرار في قصف اليمن حتى إخضاعه إن لم يكن عودته مرة أخرى إلى العصر الحجري" بحسب الصحيفة.
دعوات لوقف الحرب في اليمن:
  • برزت خلال الأيام الماضية دعوات غربية لوقف الحرب في اليمن والتي أدت لمقتل المئات من المدنيين وإصابة الآلاف وتردي الأوضاع المعيشية والإنسانية وخاصة انتشار الكوليرا وسوء التغذية، بعد تدخل التحالف السعودي الإماراتي في الحرب الدائرة هناك.
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طالب التحالف السعودي الإماراتي بوقف الغارات على المناطق المأهولة بالسكان.
  • تزامن تصريح بومبيو مع حديث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي دعا فيه الأطراف اليمنية إلى الدخول في جولة مشاورات جديدة خلال 30 يوما.
  • أعقب ذلك مواقف مماثلة من فرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى، تطابقت مع ذات الموقف ذلك إضافة إلى المواقف القوية للمنظمات الأممية والدولية والتي كانت تنادي دوما بوقف الحرب على البلد الفقير.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي