اندبندنت تطالب بتعليق توريد الأسلحة البريطانية للسعودية بسبب اليمن

طالبت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية وذلك في إطار تناولها بالتعليق في عددها الصادر اليوم السبت لموضوع الأزمة الإنسانية في اليمن.
واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن:" منظمات دولية حذرت من أن أسوأ مجاعة في القرن تنذر بالقضاء على البلاد قريبا" وأضافت أن اليمن كان بالفعل بلدا فقيرا قبل أن تسقط القنابل عليه.
أبرز ما جاء بالصحيفة:
- تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك سبعة ملايين طفل يمني مهددون بالموت جوعا "وهذا العدد يفوق إجمالي تعداد سكان اسكتلندا".
- رد الفعل على هذا الوضع ينبغي أن يتمثل في وقف الدعم العسكري البريطاني لنظام الحكم في السعودية، على الأقل حتى يسود السلام.
- من الواضح تماما أن "وزراء بريطانيا مصابون بالتردد سواء إزاء تصرف السعودية أو إزاء فشلهم في منع حكامها من الاستمرار في قصف اليمن حتى إخضاعه إن لم يكن عودته مرة أخرى إلى العصر الحجري" بحسب الصحيفة.
دعوات لوقف الحرب في اليمن:
- برزت خلال الأيام الماضية دعوات غربية لوقف الحرب في اليمن والتي أدت لمقتل المئات من المدنيين وإصابة الآلاف وتردي الأوضاع المعيشية والإنسانية وخاصة انتشار الكوليرا وسوء التغذية، بعد تدخل التحالف السعودي الإماراتي في الحرب الدائرة هناك.
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طالب التحالف السعودي الإماراتي بوقف الغارات على المناطق المأهولة بالسكان.
- تزامن تصريح بومبيو مع حديث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي دعا فيه الأطراف اليمنية إلى الدخول في جولة مشاورات جديدة خلال 30 يوما.
- أعقب ذلك مواقف مماثلة من فرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى، تطابقت مع ذات الموقف ذلك إضافة إلى المواقف القوية للمنظمات الأممية والدولية والتي كانت تنادي دوما بوقف الحرب على البلد الفقير.