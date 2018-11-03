اندبندنت تطالب بتعليق توريد الأسلحة البريطانية للسعودية بسبب اليمن

طالبت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية وذلك في إطار تناولها بالتعليق في عددها الصادر اليوم السبت لموضوع الأزمة الإنسانية في اليمن.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن:" منظمات دولية حذرت من أن أسوأ مجاعة في القرن تنذر بالقضاء على البلاد قريبا" وأضافت أن اليمن كان بالفعل بلدا فقيرا قبل أن تسقط القنابل عليه.

أبرز ما جاء بالصحيفة:

تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك سبعة ملايين طفل يمني مهددون بالموت جوعا "وهذا العدد يفوق إجمالي تعداد سكان اسكتلندا".

رد الفعل على هذا الوضع ينبغي أن يتمثل في وقف الدعم العسكري البريطاني لنظام الحكم في السعودية، على الأقل حتى يسود السلام.

من الواضح تماما أن "وزراء بريطانيا مصابون بالتردد سواء إزاء تصرف السعودية أو إزاء فشلهم في منع حكامها من الاستمرار في قصف اليمن حتى إخضاعه إن لم يكن عودته مرة أخرى إلى العصر الحجري" بحسب الصحيفة.

دعوات لوقف الحرب في اليمن: