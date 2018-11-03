الشرطة الأمريكية ترجح انتحار شقيقتين سعوديتين عثر على جثتيهما بنيويورك

قالت شرطة نيويورك الجمعة إنها ترجح انتحار شابتين سعوديتين عثر على جثتيهما قبل أسبوع على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معا بشريط لاصق حول الخصر والكاحل.

القصة

أجرت السلطات الأمريكية تحقيقا فيما وصف بأنه وفاة "غامضة" لشقيقتين سعوديتين عُثر على جثتيهما في نهر هدسون بمدينة نيويورك، مربوطتين إلى بعضهما بشريط لاصق.

أبرز تصريحات ديرموت شي، كبير المحققين في شرطة نيويورك:

الأختان تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (23 عاما) اللتان كانتا تعيشان في فرجينيا "نزلتا إلى المياه وهما على قيد الحياة" على الأرجح.

قيل إنهما فضلتا الانتحار على العودة للسعودية.

في هذه المرحلة ليست لدينا أي معلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب أي جريمة في نيويورك. لكن الأمر يخضع للتحقيق.

مصادر في فرجينيا قالت لمحققين إن الشابتين فضلتا إيذاء نفسيهما والانتحار على العودة للسعودية.

كان يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 2017 آخر مرة يشاهد فيها فرد من الأسرة الشابتين في فرجينيا.

الشقيقتان أقامتا في مأوى لضحايا العنف المنزلي حتى نهاية أغسطس/ آب ثم وصلتا فيما يبدو إلى نيويورك في الأول من سبتمبر/ أيلول قبل أن تقيمان في عدد من "الفنادق الفاخرة".

نفي سعودي

نفت سفارة السعودية في واشنطن علاقة المملكة بوفاة الشقيقتين السعوديتين.

المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، نفت على حسابها على تويتر إصدار أمر إلى تالا وروتانا بالعودة إلى المملكة.

باعشن: التقارير الصحفية التي أشارت إلى تلك الأوامر؛ خاطئة تمامًا، وأن التحقيقات في قضية اختفائهما ومقتلهما ما تزال جارية.

خلفية: