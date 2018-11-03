الشرطة الأمريكية ترجح انتحار شقيقتين سعوديتين عثر على جثتيهما بنيويورك

قالت شرطة نيويورك الجمعة إنها ترجح انتحار شابتين سعوديتين عثر على جثتيهما قبل أسبوع على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معا بشريط لاصق حول الخصر والكاحل.
القصة
أجرت السلطات الأمريكية تحقيقا فيما وصف بأنه وفاة "غامضة" لشقيقتين سعوديتين عُثر على جثتيهما في نهر هدسون بمدينة نيويورك، مربوطتين إلى بعضهما بشريط لاصق.
أبرز تصريحات ديرموت شي، كبير المحققين في شرطة نيويورك:
- الأختان تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (23 عاما) اللتان كانتا تعيشان في فرجينيا "نزلتا إلى المياه وهما على قيد الحياة" على الأرجح.
- قيل إنهما فضلتا الانتحار على العودة للسعودية.
- في هذه المرحلة ليست لدينا أي معلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب أي جريمة في نيويورك. لكن الأمر يخضع للتحقيق.
- مصادر في فرجينيا قالت لمحققين إن الشابتين فضلتا إيذاء نفسيهما والانتحار على العودة للسعودية.
- كان يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 2017 آخر مرة يشاهد فيها فرد من الأسرة الشابتين في فرجينيا.
- الشقيقتان أقامتا في مأوى لضحايا العنف المنزلي حتى نهاية أغسطس/ آب ثم وصلتا فيما يبدو إلى نيويورك في الأول من سبتمبر/ أيلول قبل أن تقيمان في عدد من "الفنادق الفاخرة".
نفي سعودي
- نفت سفارة السعودية في واشنطن علاقة المملكة بوفاة الشقيقتين السعوديتين.
- المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، نفت على حسابها على تويتر إصدار أمر إلى تالا وروتانا بالعودة إلى المملكة.
- باعشن: التقارير الصحفية التي أشارت إلى تلك الأوامر؛ خاطئة تمامًا، وأن التحقيقات في قضية اختفائهما ومقتلهما ما تزال جارية.
خلفية:
- عثر أحد المارة على جثتي الشابتين في 24 أكتوبر تشرين الأول على ضفة نهر هدسون على بعد نحو 360 كيلومترا من مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا حيث كانتا تعيشان هناك.
- وكالة أسوشييتد برس: السلطات كانت قد تلقت بلاغا باختفاء الشقيقتين في أغسطس/آب الماضي.
- قالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا مربوطتين بشريط لاصق وجها لوجه، وترتديان ملابسهما كاملة، ولكن لم يكن هناك آثار للصدمة عليهما.
- قالت والدة الفتاتين للمحققين إنها تلقت اتصالا من مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن، في نفس اليوم الذي تم العثور فيه على جثتي ابنتيها، يأمر الأسرة بمغادرة الولايات المتحدة لأن الفتاتين كانتا قد تقدمتا بطلب للحصول على لجوء سياسي في أمريكا، حسبما أفادت شرطة نيويورك.
- الشرطة الأمريكية: الفتاتان تالا وروتانا انتقلتا مع والدتيهما من السعودية إلى الولايات المتحدة عام 2015، حيث استقرتا في منطقة فيرفاكس، إحدى ضواحي العاصمة واشنطن.
- روتانا كانت تدرس بجامعة جورج ميسون، لكنها تركتها في الربيع الماضي.
- قالت الشرطة إن الفتاتين تركتا منزل أسرتيهما واستقرتا في ملجأ بعد اختفائهما لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2017، بينما أبلغت الأسرة عن اختفاء الشقيقتين في 24 أغسطس/آب الماضي.