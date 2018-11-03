أردوغان يكشف عن مباحثات مع ترمب بشأن قضية "بنك خلق"

قال الرئيس التركي إنه بحث مع نظيره الأمريكي قضية بنك خلق التركي الذي يواجه احتمال فرض غرامات بعد إدانة أحد مديريه بالمشاركة في برنامج لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

التفاصيل:

لم يدل الرئيس أردوغان اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بتفاصيل لكن تعليقاته تأتي وسط مؤشرات على أن واشنطن وأنقرة تحاولان تحسين العلاقات التي عصفت بها أزمة هذا العام ورحب أردوغان بما قال إنها بداية مفاوضات بشأن البنك.

كان البنك المملوك للدولة التركية إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي إلى جانب قضايا خلافية أخرى تتمثل في السياسة بشأن الوضع في سوريا وشراء أنقرة نظاما روسيا للدفاع الصاروخي.

كانت محكمة أمريكية قد قضت في مايو/أيار بسجن مدير تنفيذي ببنك خلق لمساعدته طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وتبحث وزارة الخزانة الأمريكية فرض غرامة على البنك.

البنك نفى ارتكاب أي مخالفات وندد أردوغان بقرار المحكمة واعتبره هجوما سياسيا على حكومته. وقال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق لرويترز في سبتمبر أيلول إنه لا يتوقع فرض أي غرامة على البنك.

أردوغان قال إنه ناقش مع ترمب قضية بنك خلق في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس وإن الرئيس الأمريكي أبلغه بأنه "سيوجه على الفور تعليماته للوزراء المعنيين" دون أن يحدد ما وعد به ترمب. وتابع أن مسؤولين أمريكيين اتصلوا بوزير الخزانة والمالية التركي في اليوم التالي.

أردوغان أضاف "المحادثات مستمرة بشأن هذه القضية. من المهم للغاية أن تبدأ هذه العملية".

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