فايننشال تايمز: أوقات صعبة في انتظار ابن سلمان بقمة الـ20

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تنتظره أوقات صعبة خلال قمة العشرين بالأرجنتين.

أبرز ما ورد في تقرير مراسل فايننشال تايمز أندرو إنغلاند:

ابن سلمان الذي تعوّد على اصطفاف أكثر الزعماء السياسيين نفوذا لاحتضانه، يجد نفسه اليوم في قمة العشرين بالأرجنتين تحت الأضواء، لكن لأسباب أخرى مختلفة تماما.

قادة العالم الذين كانوا قبل أشهر قليلة يثنون على الأمير السعودي، يزدرونه اليوم ويعِدُون بأوقات صعبة له خلال القمة التي ستدوم يومين.

أصعب لقاء لابن سلمان سيكون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قاد حملة ضده منذ مقتل جمال خاشقجي.

التحدي بالنسبة للعديد من قادة العالم، سيكون التنقل بين رغبتهم في أن يَظهروا متصلبين تجاه ولي العهد بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي من جهة، والرغبة في التعامل ببراغماتية والحفاظ على علاقاتهم مع أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي تذبذب بين إدانة مقتل خاشقجي بأنها أسوأ عملية تستر على الإطلاق، وبين إنكار تقارير إعلامية تفيد بأن جهاز الاستخبارات الأمريكي خلص إلى أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي، لن يجتمع مع ابن سلمان.

نقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن ابن سلمان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي ستحول دون اعتقاله.

أضاف المصدر الدبلوماسي أن أي إجراء قضائي بحقه يجب أن يمرّ عبر المحكمة العليا.

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