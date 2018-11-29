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سياسة

شاهد: وقفة احتجاجية في جامعة نواكشوط رفضا لزيارة بن سلمان إلى موريتانيا

29/11/2018

نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، وقفة احتجاجية داخل كلية القانون في جامعة نواكشوط، رفضا لزيارة ولي العهد السعودي إلى موريتانيا.

التفاصيل:
  • المشاركون رددوا شعارات تصف ولي العهد بالسفاح والقاتل وتحمله مسؤولية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وقتل أطفال اليمن.
  • المحتجون قالوا إنه لا مكان لولي العهد السعودي على أرض موريتانيا لتورطه في سجن العلماء والمفكرين والدعاة.
  • وفق تقارير إعلامية، يصل ابن سلمان نواكشوط الأحد القادم في زيارة تستمر ساعات، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الموريتاني وعدد من كبار المسؤولين، فيما لم يتم تأكيد الزيارة رسميا بعد من قبل سلطات البلاد.
  • المشاركون رفعوا في المظاهرة شعارات تطالب سلطات البلاد بالاعتذار عن الزيارة.
  • "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة" (هيئة طلابية غير حكومية) دعت السلطات الموريتانية، أمس الأربعاء، بـ"الاعتذار" عن الزيارة "استجابة لرغبة الشعب الموريتاني".
  • الهيئة الطلابية دعت في بيان "جميع المنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل أن تجد العدالة في قضية قتل خاشقجي طريقها، ويتم عقاب كل من كانت له يد في جريمة الاغتيال النكراء".
  • الهيئة دعت الشعب الموريتاني إلى "الوقوف صفا واحدا رفضا لهذه الزيارة البائسة، والتصدي لها بكل حزم وقوة".
  • في حال تأكدت الزيارة، تكون زيارة بن سلمان إلى موريتانيا، المحطة الخامسة لولي العهد السعودي في إطار جولة عربية قادته إلى كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس، قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.
  • جولة ولي العهد السعودي تعد الأولى بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتصاعد الضغوط الدولية على الرياض لتحديد المسؤولين عن القتل الوحشي للصحفي السعودي والذي كان يكتب مقالات تنتقد ابن سلمان في صحيفة واشنطن بوست.
  • تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تم تسريبه مؤخراً لوسائل إعلام أمريكية أشار بأصابع الاتهام للأمير محمد بن سلمان.
  • المملكة أعلنت توقيف 21 شخصا للاشتباه بتورطهم في الجريمة وطلبت حكم الإعدام لخمسة منهم.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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