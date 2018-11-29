شاهد: وقفة احتجاجية في جامعة نواكشوط رفضا لزيارة بن سلمان إلى موريتانيا

نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، وقفة احتجاجية داخل كلية القانون في جامعة نواكشوط، رفضا لزيارة ولي العهد السعودي إلى موريتانيا.

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