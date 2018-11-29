شاهد: لاعب كرة قدم بحريني يناشد بعدم إعادته إلى بلاده

ناشد لاعب كرة قدم بحريني السلطات الأسترالية بالضغط على تايلاند كي لا تقوم بترحيله إلى بلاده، خشية تعرضه للسجن والانتهاكات هناك.

التفاصيل:

لاعب كرة القدم البحريني حكيم علي محمد علي العرب وجه رسالة إلى السلطات الأسترالية من الزنزانة التي يقبع بها في تايلاند كي تتدخل لدى بانكوك لمنع ترحيله إلى البحرين.

حكيم أوضح أنه يعاني بشدة في زنزانته مناشدا كل من يستطيع التدخل لإنقاذه وعدم إعادته إلى البحرين.

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قال إن حكيم تعرض للاعتقال عام 2012 حيث تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله قبل أن يتمكن من الهرب إلى أستراليا عام 2014.

حكيم حصل على اللجوء السياسي في أستراليا العام الماضي، وهو يلعب الآن لنادي باسكو فالي لكرة القدم في ملبورن.

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يتخذ من لندن مقرا له، قال إن حكيم اعتقل، الثلاثاء الماضي، في مطار بانكوك الدولي بناء على إشعار من الإنتربول صدر بناء على طلب من السلطات البحرينية.

حكيم مطلوب للسلطات البحرينية بعد أن حكم عليه غيابيا عام 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تخريب مركز للشرطة، وهي تهمة ينفيها حكيم.

اللاعب قال إنه كان يمثل بلاده في مباراة بثت على الهواء مباشرة عندما وقعت الجريمة المزعومة.

من المفترض أن تسمح التأشيرة التي تمنحها الحكومة الأسترالية لحكيم بالبقاء في أستراليا إلى أجل غير مسمى كما تسمح له بالسفر من وإلى أستراليا دون الحاجة للسفر إلى البحرين.

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