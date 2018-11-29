شاهد: الرئيس التونسي يتهم حركة النهضة بتهديده شخصيا

اعتبر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي أن بيان حركة النهضة الصادر عقب لقائه بهيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يحمل تهديدا لرئاسة الجمهورية.
التفاصيل:
- السبسي قال في كلمة له لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي المنعقد، الخميس، بقصر الرئاسة بقرطاج، إن ذلك اللقاء أثار حفيظة حركة النهضة وإنه "لن يسمح بهذا التّهديد وسنلجأ للقضاء".
- السبسي: "تهمني مصلحة تونس.. ولست ضد أي طرف.. وليس لدي إشكال معهم (حركة النّهضة).. هم موجودون في المشهد السياسي ويجب التعامل معهم.
- السبسي لفت إلى أنه "يستقبل أي جهة ترغب في لقائه (في إشارة إلى لقائه بهيئة الدفاع المذكورة) .. ولكنني لا أتحكم في ما يقولون استمع لهم فقط".
خلفيات:
- على خلفية لقاء السبسي الإثنين الماضي بهيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في 2013، نبّهت حركة النهضة في بيان الثلاثاء الماضي، من "خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة في شؤون القضاء لضرب استقلاليته"، مجددة حرصها على التوافق مع الرئيس السبسي، ومختلف القوى السياسية.
- هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمت في مؤتمر صحفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حركة النهضة، بتكوين "جهاز سري" ضالع في الاغتيالات السياسية، وهو ما نفته الحركة.
- حركة النهضة عبرت عن "استغرابها" من نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، اتهامات الجبهة الشعبية للنهضة بامتلاك جهاز سري متورط في اغتيال القياديين، معتبرة أن الرئاسة تنقل تهما زائفة ضدها.
- أثناء استقبال الرئيس التونسي، الإثنين، في قصر قرطاج الرئاسي ثلاثة أعضاء من لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، كرروا خلال اجتماعهم اتهامهم لحركة النهضة بتورطها في الاغتيالين، وطلبوا منه تفعيل مجلس الأمن القومي وتكوين لجنة للتدقيق في تهمهم.