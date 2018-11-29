شاهد: الرئيس التونسي يتهم حركة النهضة بتهديده شخصيا

اعتبر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي أن بيان حركة النهضة الصادر عقب لقائه بهيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يحمل تهديدا لرئاسة الجمهورية.

التفاصيل:

السبسي قال في كلمة له لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي المنعقد، الخميس، بقصر الرئاسة بقرطاج، إن ذلك اللقاء أثار حفيظة حركة النهضة وإنه "لن يسمح بهذا التّهديد وسنلجأ للقضاء".

السبسي: "تهمني مصلحة تونس.. ولست ضد أي طرف.. وليس لدي إشكال معهم (حركة النّهضة).. هم موجودون في المشهد السياسي ويجب التعامل معهم.

السبسي لفت إلى أنه "يستقبل أي جهة ترغب في لقائه (في إشارة إلى لقائه بهيئة الدفاع المذكورة) .. ولكنني لا أتحكم في ما يقولون استمع لهم فقط".

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