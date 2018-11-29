رويترز: خيارات صعبة أمام تركيا في ظل تأييد ترمب لـ "ابن سلمان"

بعد انقضاء ثمانية أسابيع على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول تجد تركيا نفسها في موقف صعب بسبب تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحازم لولي العهد السعودي.

وكالة رويترز للأنباء رصدت الوضع التركي الحالي في ظل التأييد القوي الذي يحظى به محمد بن سلمان من جانب إدارة ترمب.

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