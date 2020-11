خاشقجي يطغى على قمة العشرين وكندا تفرض عقوبات على 17 سعوديا

أعلنت كندا، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعودياً قالت إنّهم على علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

التفاصيل:

Canada imposes sanctions on individuals linked to murder of Jamal #Khashoggi https://t.co/kAPF2bbrIx

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) November 29, 2018