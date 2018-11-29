البرلمان الإيطالي يعلق العلاقات مع نظيره المصري بسبب قضية ريجيني

أعلن رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرو فيكو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري، على خلفية قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016>

التفاصيل:

رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرو فيكو، قال في تصريحات لقناة التلفزة الايطالية العامة الأولى (رآي 1): "مع الأسف الشديد، أعلن رسميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري إلى حين التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة".

قرار البرلمان الإيطالي يأتي غداة اجتماع بين فريقي التحقيقات الايطالي والمصري في القاهرة، والذي قال الجانبان إنهما ناقشا خلاله ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن.

وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" قالت، الأربعاء، إن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية مقتل وتعذيب ريجيني في مصر.

الوكالة نقلت عن مصاد أن قرار الاتهام سيضم ضباطا من الشرطة والمخابرات المصرية، بعد أن تمكنت وحدات خاصة في الشرطة الإيطالية من تحديدهم.

روبرت فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي (يسار) مع الرئيس المصري (وسط) ورئيس مجلس النواب المصري خلال لقائهم في سبتمبر 2018

خلفية:

رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرو فيكو، كان قد أعلن خلال زيارة للقاهرة أواسط شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لم يتم إحراز تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

فيكو قال خلال الزيارة إنه يجب التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة.

نقل بيان صدر عن الرئاسة المصرية في 17 سبتمبر/أيلول الماضي أن فيكو أكد أن "الحل السريع والنهائي" لقضية ريجيني سيساعد في تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لفيكو حينها أن حل قضية ريجيني يمثل "أولوية" بالنسبة لمصر، وأن بلاده تلتزم "بالشفافية التامة" في تعاونها مع إيطاليا في القضية.

من هو جوليو ريجيني؟