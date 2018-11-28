50 شخصية عامة تطالب الكونغرس بوقف التأييد الأمريكي لحرب اليمن

وقع أكثر من 50 شخصية عامة ومسؤولا أمريكيا سابقا خطابا يحث زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزملاءه، علي إنهاء تورط واشنطن في الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.

وذكر موقع فوكس الإخباري الأمريكي في خبر حصري (الأربعاء) أن من بين الموقعين اثنين من سفراء واشنطن السابقين في اليمن، وعددا من كبار القانونيين الأمريكيين، وخبراء رفيعي المستوي في الشأن السعودي، وأحد الحائزين على جائزة نوبل، ومساعدا سابقا لوزير الخارجية الأسبق كولن بأول، وخبير اللغويات الأمريكي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ناعوم تشومسكي وآخرين.

تفاصيل الخطاب وفقا لموقع فوكس الاخباري:

يطالب الخطاب ماكونيل وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين بتأييد مقترح في المجلس لإصدار تشريع برلماني ينهي للأبد مشاركة أي قوات أمريكية في الحرب على اليمن، والتي من المرجح أن تطرح للتصويت في وقت لاحق من اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018.

ينص الخطاب الذي حصل الموقع على نسخة منه على أن:" توجيه الرئيس لوقف كافة الأنشطة الهجومية التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين مالم يتم إقرار تلك الهجمات من جانب الكونغرس، سوف يقود الي نهاية قريبة للإطار الأوسع لتلك الحرب."

كبار القانونيين الذين صاغوا الخطاب مثل المستشار القانوني بروس أكرمان ولورانس ترايب والسفيرة السابقة لواشنطن في اليمن باربرا بودين، وأيضا السفير ستيفن سيتشي يقترحون في خطابهم أن:" تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتلك الحرب التي لم تحظ بموافقة الكونغرس يعد أمرا غير قانوني."

" إذا أراد الرئيس ترمب أن يعيد التزام الجيش بالانخراط في الحرب فإنه يتعين عليه أن يحصل على موافقة الكونغرس قبل أن يفعل ذلك الانخراط العسكري في الحرب مجددا."

الحرب علي اليمن: