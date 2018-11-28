مسؤول إسرائيلي: أمريكا تعلن صفقة القرن بداية 2019

قال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أمس، إن الولايات المتحدة تحدثت مع إسرائيل عن إمكانية تقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي طال انتظارها، بداية العام المقبل.

وقال دانون للصحفيين "لا نعرف تفاصيل الخطة لكن نعلم أنها اكتملت، وبالتالي فالسؤال الآن هو متى سيقدمونها، على حد علمنا تحدثوا إلينا عن بداية 2019".

التداخل مع الانتخابات الإسرائيلية:

بحسب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة تحدثت مع إسرائيل عن إمكانية تقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، في بداية العام المقبل ما قد يجنب

التداخل مع الانتخابات الإسرائيلية.

دانون قال "تحدثنا دائما عن حقيقة أننا قد نتجه إلى الانتخابات في إسرائيل وتمثلت القضية فيما إذا قدمت الخطة في وسط حملة، وكما يبدو الآن سنتجه نحو الانتخابات لكن ليس على الفور".

السفير أوضح بالقول "بالتالي فإن الرئيس بالأساس قادر اليوم على المجيء وتقديمها دون التداخل مع جدل سياسي في إسرائيل" وقال "إذا قدمتها أثناء الانتخابات سيكون الأمر رهيبا".

من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل لكن ساسة ومحللين سياسيين رجحوا احتمال تقديم موعد إجرائها إلى شهر مارس آذار أو مايو أيار بعدما صار ائتلاف نتنياهو الحاكم يحظى بأغلبية مقعد واحد فقط في الكنيست الإسرائيلي اعتبارا من الشهر الجاري.

دانون، قال إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم خطة صالحة للقبول أو الرفض فقط أم أنها ستسعى وتأتي بكل الأطراف معا إلى مائدة تفاوض بشأن هذه الخطة.

في ذات السياق قال ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل في بيان الإثنين إن الخطة ستُقدم "في الوقت المناسب" مضيفا "توقيتنا واستراتيجيتنا ورسالتنا، كلها أمور كانت وستظل خاصة بنا".

أمّا جيسون غرينبلات مبعوث ترمب للشرق الأوسط، فقد قال بوضوح في سبتمبر الماضي:" إن على الجانبين توقع ما قد يروق أو لا يروق لهما في الخطة.

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