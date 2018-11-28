فيديو: سلسلة انفجارات تقتل 23 شخصا في كارثة صناعية‭ ‬بالصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 23 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 22 آخرون في سلسلة انفجارات وقعت خلال تسليم شحنة غاز قابل للاشتعال في مصنع للكيماويات بإقليم خبي الواقع في شمال الصين.
ما الذي حدث؟
- الانفجارات هي الأحدث في سلسلة حوادث صناعية وقعت خلال التنمية المتسارعة في البلاد وأثارت غضبا شعبيا.
- وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قالت، الأربعاء، نقلا عن إدارة الإطفاء في مدينة جانغ جا أوكو أن انفجارا وقع خلال تسليم شحنة من غاز الأسيتيلين مما أدى إلى تتابع الانفجارات في شاحنات كانت تقف على جانب طريق. وأضافت أن أضرارا لحقت بخمسين سيارة في المكان. وقالت وسائل الإعلام إن جميع الحرائق أُخمدت.
- الصين تعهدت بتحسين المعايير الصناعية لكن خبراء البيئة يخشون من أن نقاط الضعف ما زالت موجودة بما في ذلك إنتاج المواد الكيماوية الخطرة بعيدا عن أي إشراف.