فيديو: سلسلة انفجارات تقتل 23 شخصا في كارثة صناعية‭ ‬بالصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 23 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 22 آخرون في سلسلة انفجارات وقعت خلال تسليم شحنة غاز قابل للاشتعال في مصنع للكيماويات بإقليم خبي الواقع في شمال الصين.

ما الذي حدث؟