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سياسة

غضب بالكونغرس على موقف إدارة ترمب بشأن مقتل خاشقجي

مبنى الكونغرس الأمريكي
مبنى الكونغرس الأمريكي
28/11/2018

أبدى أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي غضبهم من نهج إدارة الرئيس دونالد ترمب "المتساهل" مع السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وهدد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام بحجب صوته حتى تكشف المخابرات الأمريكية عن تفاصيل قضية خاشقجي.

أبرز تصريحات أعضاء الكونغرس
  • السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: سأمتنع عن الإدلاء بصوتي في أي قضية رئيسية إلى أن تطلع المخابرات المركزية الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل مقتل خاشقجي.
  • غراهام: لن أقبل بألا تطلعني المخابرات المركزية الأمريكية، التي لدينا رقابة عليها، إن كان تقييمهم يدعم أم لا، اعتقادي بأن هذا الأمر لم يكن ليحدث بدون معرفة ولي العهد.
  • غراهام: إذا كانت الإفادة تدعم وجهة نظري بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان يعلم بالأمر فإن العلاقات التجارية مع السعودية لن تكون كما هي عليه.
     
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام

 

  • السيناتور الديمقراطي ديك ديربان: هذا البيت الأبيض لن يعترف بالتورط المباشر لمحمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي.
  • ديربان: سألنا خلال الإفادة عن سبب غياب مديرة CIA وقالوا إنه كان بقرار من البيت الأبيض.
  • السيناتور الجمهوري بوب كوركر: نتفهم أن السعودية حليف لنا ولكن ولي العهد السعودي خرج عن السيطرة.
  • كوركر: الحل هو أن تجبر الإدارة الأمريكية السعودية على الاعتراف بما حدث لخاشقجي.
     
السيناتور الجمهوري بوب كوركر

 

  • السيناتور الجمهوري مايك لي: قضية قتل خاشقجي لفتت انتباه الأمريكيين وحولتهم ضد السعودية.
  • مايك لي: حادث قتل خاشقجي حظي باهتمام الكثيرين ودفعهم للتساؤل بشأن التحالف مع السعودية.
خلفية
  • تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ جاءت عقب إدلاء وزيري الدفاع والخارجية بإفادتهما في جلسة مغلقة لمجلس الشيوخ دافعا خلالها عن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها القائمة باليمن.
  • رفض وزير الخارجية مايك بومبيو إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية، بينما اعتبر وزير الدفاع جيمس ماتيس الإبقاء على العلاقات عاملا للحفاظ على أمن إسرائيل.
المصدر : الجزيرة مباشر
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