صحيفة مصرية: "التنظيم السري للإخوان" وراء مظاهرات فرنسا

اتهمت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء المظاهرات العنيفة التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الماضية احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود.

التفاصيل:

صحيفة "المصري اليوم" (مستقلة) نقلت في تقرير لها عن من وصفتهم بـ"الخبراء في شؤون الحركات الإسلامية" اتهامات بضلوع "التنظيم السري للإخوان بأوربا في نهب وتخريب فرنسا".

الصحيفة قالت إن "خبراء ومتخصصين في شؤون الحركات الإسلامية" تحدثت إليهم قالوا إن الفوضى والانفلات الأمني وحوادث التخريب التي شابت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا خلال الأيام الماضية تشير إلى أن هناك "بعض العناصر السرية" التي تنتمي لما يسمى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، التي يحظرها النظام المصري، هي التي تقف وراء هذه المظاهرات والاحتجاجات.

القيادي السابق بجماعة الإخوان محمد حبيب قال للصحفية إن "التشابه بين الأحداث في القاهرة وباريس شديد جدًا، ما يدعونا إلى التأمل والتوقف لتحليل الأمر، وبشكل عام يمكن أن نقول إن الإسلاميين لهم دخل سواء من قريب أو بعيد في الأمر الفرنسي".

أما نبيل نعيم، الذي وصفته الصحيفة بـ"المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية" فقد حسم بدور، الإخوان، في المظاهرات قائلا: "الإخوان مشتركون بلا أدنى شك في مظاهرات فرنسا، وطريقة إدارة المظاهرات تنم على وقوف الجماعة خلفها… لا ننسى أن هناك جزائريون وتوانسة ومغاربة من المنتمين للإخوان يسكنون عشوائيات فرنسا، وبالطبع فهم مشاركون في أحداث باريس العنيفة، التي يظهر فيها أسلوبهم وأفكارهم".

نعيم ذهب إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الإخوان في عمل قلاقل لماكرون رئيس فرنسًا، ردًا على الإعلان عن رغبته في تكوين جيش أوربي موحد لمواجهة حزب الأطلنطي" ووصف جماعة الإخوان بأنها "دُمية في يد الأمريكان يحركونها كيفما شاءوا وبأية طريقة".

الباحث كمال حبيب بدوره لم يستبعد أن "يكون للتنظيمات دور في هذه الأحداث"، لكنه استدرك قائلا إنه يرى أن "البداية جاءت بأيادٍ فرنسية بحتة دون تدخلات من جانب أحد".

تقرير الصحيفة قوبل بسخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ردا على المبالغة في قدرات جماعة الإخوان في أوربا والعالم.

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