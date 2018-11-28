شاهد: سوري علق بمطار 7 أشهر يصل إلى كندا

وصل اللاجئ السوري حسن القنطار والذي تقطعت به السبل سبعة أشهر في مطار ماليزي إلى كندا، لتنتهي بذلك محنة ظل يكابدها، بعد أن علق بمطار كوالالمبور الدولي في مارس /آذار الماضي.

علق حسن القنطار بمطار كوالالمبور الدولي في مارس آذار الماضي، عندما انتهت تأشيرة دخوله إلى ماليزيا للسياحة ولم تسمح له السلطات الماليزية باستقلال رحلة إلى بلد آخر.

قصة حسن القنطار:

حسن القنطار في " مكتبه " بمطار كوالالمبور- 3 أغسطس

غادر القنطار (37 عاما) سوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011 وعمل في الإمارات لعدة سنوات لكنه اضطر لمغادرتها بعد انتهاء إقامته، وقال إنه لم يستطع العودة إلى بلاده لرفضه الخدمة في الجيش.

القنطار قضى عدة أشهر في الصالة (رقم 2 ) في مطار ماليزي، عاش خلالها على وجبات الطعام التي تقدمها له شركات الطيران على سبيل المعونة، وحاول خلال تلك الفترة العثور على بلد يمنحه تأشيرة دخول ووثق معاناته لمتابعيه عبر تويتر وفيسبوك.

عرض القنطار صورا له وهو يحيك ملابسه وأخرى وهو يحتفل لدى اختراق أشعة الشمس نافذة الصالة في الصباح أو عندما تنطفئ بعض أضوائها للحظات.

كتب في مايو أيار تعليقا أسفل صورة له وهو ينظر من النافذة المطلة على مدرج تربض فيه طائرات "يوما ما.. سيكون ذلك مجرد قصة".

الشاب السوري قال (لرويترز) عبر الهاتف أمس إن توثيق محنته "كان ضروريا" لأن الناس "تجهل الأمور المتعلقة بأزمة اللاجئين" ولفتت محنته انتباه الكنديين الذين سعوا سرا إلى رعايته كلاجئ في بلادهم.

القنطار يحاول حلاقة شعره بأحد الحمامات في المطار-21 أغسطس

حسن القنطار… حر وطليق في كندا: