شاهد: سوري علق بمطار 7 أشهر يصل إلى كندا

وصل اللاجئ السوري حسن القنطار والذي تقطعت به السبل سبعة أشهر في مطار ماليزي إلى كندا، لتنتهي بذلك محنة ظل يكابدها، بعد أن علق بمطار كوالالمبور الدولي في مارس /آذار الماضي.
علق حسن القنطار بمطار كوالالمبور الدولي في مارس آذار الماضي، عندما انتهت تأشيرة دخوله إلى ماليزيا للسياحة ولم تسمح له السلطات الماليزية باستقلال رحلة إلى بلد آخر.
قصة حسن القنطار:
غادر القنطار (37 عاما) سوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011 وعمل في الإمارات لعدة سنوات لكنه اضطر لمغادرتها بعد انتهاء إقامته، وقال إنه لم يستطع العودة إلى بلاده لرفضه الخدمة في الجيش.
القنطار قضى عدة أشهر في الصالة (رقم 2 ) في مطار ماليزي، عاش خلالها على وجبات الطعام التي تقدمها له شركات الطيران على سبيل المعونة، وحاول خلال تلك الفترة العثور على بلد يمنحه تأشيرة دخول ووثق معاناته لمتابعيه عبر تويتر وفيسبوك.
عرض القنطار صورا له وهو يحيك ملابسه وأخرى وهو يحتفل لدى اختراق أشعة الشمس نافذة الصالة في الصباح أو عندما تنطفئ بعض أضوائها للحظات.
كتب في مايو أيار تعليقا أسفل صورة له وهو ينظر من النافذة المطلة على مدرج تربض فيه طائرات "يوما ما.. سيكون ذلك مجرد قصة".
الشاب السوري قال (لرويترز) عبر الهاتف أمس إن توثيق محنته "كان ضروريا" لأن الناس "تجهل الأمور المتعلقة بأزمة اللاجئين" ولفتت محنته انتباه الكنديين الذين سعوا سرا إلى رعايته كلاجئ في بلادهم.
حسن القنطار… حر وطليق في كندا:
قال شوكت حسن من جمعية مسلمي كولومبيا البريطانية التي ساعدت في رعاية القنطار "عندما لاحظنا مشكلته.. إذ كان عالقا في المطار الماليزي ولا يوجد مكان يذهب إليه ولا أحد يقبله، عرضت اقتراحا ‘لدينا مكان، يمكننا إدخاله ورعايته".
اقتراح شوكت وجد تجاوبا على الفور من قبل بعض الأشخاص وبدأت الإجراءات الخاصة بحسن القنطار وتم إرسال وثيقة (طلب اللجوء) للجهات المعنية.
استغرق نظر طلب اللجوء عدة أشهر، وخلال تلك الفترة نقل القنطار إلى مركز احتجاز للمهاجرين بماليزيا وواجه تهديدات بإعادته إلى سوريا.
القنطار وصل أمس إلى مطار فانكوفر الدولي، وأصبح ممن يتمتعون بإقامة دائمة لدى وصوله إلى كندا لأنها اعترفت به بالفعل كلاجئ، وكان في انتظاره لوري كوبر، إحدى رعاته.
قال القنطار إنه يحس منذ وصوله إلى كندا بمشاعر جياشة تمنعه من النوم، وأوضح:" في الحياة الحقيقية هناك لحظات أجمل من الحلم نفسه".
أول شيء فعله القنطار لدى خروجه من مطار فانكوفر هو التعرف على البيئة المحيطة، وقال "بالنسبة لي المشي في الشوارع مجددا وتنفس الهواء المنعش ليس شيئا عاديا: إنه صوت الحرية ورائحتها".
السوري حسن القنطار، أعرب عن سعادته الكبيرة بالقدوم إلى كندا وعبر عن امتنانه الكبير للكنديين، الذين ساعدوه وأحسنوا وفادته.