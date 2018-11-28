شاهد: رسالة للملك سلمان من مقدسي هدم الاحتلال بيته

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، منزلا سكنيا يعود لعائلة المغربي المقدسية، بقرية جبل المكبر جنوبي القدس ومنشأة تجارية بحي شعفاط شمالي المدينة المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

رسالة مؤثرة:

في رسالة مؤثرة، قال المقدسي مهران المغربي، الذي هدم الاحتلال بيته،الأربعاء، إن عائلته سمتها الصمود والصبر، وإنهم مرابطون وثابتون على أرضهم ضد عدوان الاحتلال مهما هدم وجرّف وكسر، مؤكدًا "هنعيش في خيمة ومش طالعين".

المغربي رفع يده بالدعاء قائلًا "حسبي الله ونعم الوكيل في الاحتلال وفيك يا ملك سلمان المتآمر على المسلمين عامة وعلى أهل فلسطين خاصة، وتابع "اللهم اجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرًا منها".

الاحتلال يهدم منزلا ومتجرا بالقدس

منزل مقدسي:

عشرات الجنود برفقة طواقم وجرافات بلدية الاحتلال اقتحموا قرية جبل المكبر في ساعات الصباح الباكر، واغلقوا عدة شوارع ثم اقتحموا منزل المقدسي "مهران المغربي" ومنعوا الوصول اليه.

الناشط المقدسي راسم عبيدات قال، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال والوحدات الخاصة رافقت جرافات البلدية الإسرائيلية، وضربت طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة وأغلقت شوارع رئيسية وفرعية، واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح.

مهران المغربي أوضح أن قوات الاحتلال أخرجته وعائلته بالقوة من المنزل ثم شرعت الجرافات بهدمه على كافة محتوياته بحجة عدم الترخيص.

المغربي قال إن المنزل قائم منذ حوالي عام ونصف العام، ويعيش فيه 4 أفراد، وتبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع.

جرافات الاحتلال تهدم بيتًا مقدسيًا ومتجرًا بحجة البناء دون ترخيص

متجر فلسطيني:

قوات الاحتلال برفقة طواقم البلدية حاصرت منشأة تجارية، وقام العمال بتفريغ كافة محتويات المكتب من أجهزة حاسوب ومكاتب، ثم نفذت هدمه بحجة البناء دون ترخيص.

مساحة المكتب تبلغ 50 مترًا مربعًا وبني قبل 3 أشهر، ويحاول صاحبه ترخيصه إلا أن البلدية هدمته دون سابق إنذار.

خلفية:

قبل أسبوع، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 20 محلا تجاريا بمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن عمر هذه المتاجر يزيد عن 10 أعوام، ما يعتبر أكبر عملية هدم جماعية منذ سنوات.

سلطات الاحتلال تشن حملة كبيرة في مخيم شعفاط، حيث توزع إخطارات فردية وجماعية لمنشآت تجارية تعتاش منها عشرات العائلات الفلسطينية، إضافة الى اقتحامات شبه يومية وتحرير مخالفات عشوائية للمركبات.

الاحتلال يهدم منزلا ومتجرا بالقدس