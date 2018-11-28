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سياسة|إسرائيل

شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين بسبب التجنيد الإجباري

28/11/2018

قطع مئات اليهود المتشددين طريقا رئيسيا في القدس المحتلة، الأربعاء، ومنعوا حركة المرور احتجاجا على اعتقال أحد أفراد تجمع يهودي بعد رفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

التفاصيل:
  • توافد المحتجون على تقاطعات الطرق ومنعوا النقل العام والسيارات الخاصة من الحركة.
  • نفذت شرطة الاحتلال اعتقالات بين صفوف المحتجين وقادت بعضهم بعد أن كبلت أيديهم.
خلفية:
  • الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الرجال اليهود في إسرائيل لكن طلبة المدارس الدينية يحظون بامتياز الإعفاء من التجنيد.
  • تصاعدت الأصوات خلال السنوات الماضية بتجنيد اليهود المتدينين، ما دفع طلاب المدارس الدينية إلى تنظيم مظاهرات عدة في مدن إسرائيلية للمطالبة باستمرار إعفائهم من التجنيد.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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