شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين بسبب التجنيد الإجباري

قطع مئات اليهود المتشددين طريقا رئيسيا في القدس المحتلة، الأربعاء، ومنعوا حركة المرور احتجاجا على اعتقال أحد أفراد تجمع يهودي بعد رفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

التفاصيل:

توافد المحتجون على تقاطعات الطرق ومنعوا النقل العام والسيارات الخاصة من الحركة.

نفذت شرطة الاحتلال اعتقالات بين صفوف المحتجين وقادت بعضهم بعد أن كبلت أيديهم.

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