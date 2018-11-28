شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين بسبب التجنيد الإجباري

قطع مئات اليهود المتشددين طريقا رئيسيا في القدس المحتلة، الأربعاء، ومنعوا حركة المرور احتجاجا على اعتقال أحد أفراد تجمع يهودي بعد رفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
التفاصيل:
- توافد المحتجون على تقاطعات الطرق ومنعوا النقل العام والسيارات الخاصة من الحركة.
- نفذت شرطة الاحتلال اعتقالات بين صفوف المحتجين وقادت بعضهم بعد أن كبلت أيديهم.
خلفية:
- الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الرجال اليهود في إسرائيل لكن طلبة المدارس الدينية يحظون بامتياز الإعفاء من التجنيد.
- تصاعدت الأصوات خلال السنوات الماضية بتجنيد اليهود المتدينين، ما دفع طلاب المدارس الدينية إلى تنظيم مظاهرات عدة في مدن إسرائيلية للمطالبة باستمرار إعفائهم من التجنيد.