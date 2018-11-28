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سياسة|روسيا

روسيا تنشر أنظمة دفاع جوي جديدة "أس-400" في القرم

أعلنت العديد من الدول، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية وتركيا والهند وقطر عن استعدادها لشراء إس 400
أعلنت العديد من الدول، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية وتركيا والهند وقطر عن استعدادها لشراء إس 400
28/11/2018

أعلن مسؤول في الجيش الروسي، الأربعاء، أن نظاما جديدا لصواريخ "أس-400" سينشر "في مستقبل قريب" في شبه جزيرة القرم.

التفاصيل:
  • التوتر يتصاعد منذ الأحد الماضي في شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في عام 2014.
  • المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، الكولونيل فاديم استافييف، قال، في مستقبل قريب، سيتم نصب نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي لحماية المجال الجوي للاتحاد الروسي.    
  • وكالة ريا نوفوستي: نظام صواريخ "أس_400" سينصب قبل نهاية السنة، لينضم إلى الأنظمة الثلاثة إس-400 الموضوعة قيد الخدمة أساسا في القرم.
 الموقف الروسي

من جانبه أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف على أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون نشوب صراع عسكري مع أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.

  • كوساتشيوف شدد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن يوضح الاتحاد الأوربي وحلف الناتو للجانب الأوكراني رفضهما للتحريض والتشجيع على العسكرة بشكل لا لبس فيه.
  • السيناتور الروسي أشار إلى أن رئيس أوكرانيا يقوم حاليا بإعداد بلاده لخوض حرب مع روسيا.
  • كوساتشيوف: الرئيس الأوكراني بوروشنكو هو رئيس حرب وجاء إلى السلطة نتيجة لانقلاب مسلح.
  • كوساتشيوف: بوروشنكو لن يتخلى عن السلطة طالما كانت هناك فرصة افتراضية على الأقل لتأمين إعادة انتخابه بالقوة داخليا وخارجيا، حسب تعبيره.
خلفية
  • يوم الأحد الماضي، وقع حادث بين خفر السواحل الروسي وثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية حاولت دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش الخاضع لسيطرة روسيا، ما أدى إلى احتجاز السفن الثلاث قبالة القرم مع أفراد الطواقم البالغ عددهم 24 بحارا بينهم ثلاثة جرحى.    
  • هذه هي أول مواجهة مسلحة بين أوكرانيا وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014.
  • مصدر في أجهزة الأمن الروسية أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، قال إن نظاما رابعا من أنظمة إس-400 سينشر في القرم قرب "دجانكوي" المدينة الصغيرة الواقعة قرب الحدود مع أوكرانيا.
  • نظام إس-400 البالغ مداه نظريا 400 كيلومتر هو الأحدث بين أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للصواريخ، ويعتبر فخر الصناعة العسكرية الروسية.
  • روسيا باعت النظام إلى الهند وتركيا ما أثار غضب حلفاء غربيين لأنقرة داخل حلف شمال الأطلسي لاسيما واشنطن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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