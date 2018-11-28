روسيا تنشر أنظمة دفاع جوي جديدة "أس-400" في القرم

أعلن مسؤول في الجيش الروسي، الأربعاء، أن نظاما جديدا لصواريخ "أس-400" سينشر "في مستقبل قريب" في شبه جزيرة القرم.

التفاصيل:

التوتر يتصاعد منذ الأحد الماضي في شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في عام 2014.

المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، الكولونيل فاديم استافييف، قال، في مستقبل قريب، سيتم نصب نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي لحماية المجال الجوي للاتحاد الروسي.

وكالة ريا نوفوستي: نظام صواريخ "أس_400" سينصب قبل نهاية السنة، لينضم إلى الأنظمة الثلاثة إس-400 الموضوعة قيد الخدمة أساسا في القرم.

الموقف الروسي

من جانبه أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف على أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون نشوب صراع عسكري مع أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.

كوساتشيوف شدد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن يوضح الاتحاد الأوربي وحلف الناتو للجانب الأوكراني رفضهما للتحريض والتشجيع على العسكرة بشكل لا لبس فيه.

السيناتور الروسي أشار إلى أن رئيس أوكرانيا يقوم حاليا بإعداد بلاده لخوض حرب مع روسيا.

كوساتشيوف: الرئيس الأوكراني بوروشنكو هو رئيس حرب وجاء إلى السلطة نتيجة لانقلاب مسلح.

كوساتشيوف: بوروشنكو لن يتخلى عن السلطة طالما كانت هناك فرصة افتراضية على الأقل لتأمين إعادة انتخابه بالقوة داخليا وخارجيا، حسب تعبيره.

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