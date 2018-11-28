"بومبيو" و"ماتيس" يدافعان عن الدعم الأمريكي للسعودية في اليمن

دافع وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان مايك بومبيو وجيمس ماتيس عن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها القائمة باليمن والمستمرة منذ ثلاث سنوات.

جاء ذلك في إفادة للوزيرين خلال جلسة مغلقة لمجلس الشيوخ، لإطلاع أعضاء المجلس على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

حيث رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية، فيما دافع وزير الدفاع جميس ماتيس عن دعم بلاده للسعودية الذي يعد عاملا للحفاظ على أمن إسرائيل.

التفاصيل:

إفادة الوزيرين تأتي قبيل تصويت مجلس الشيوخ، على قرار لإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب باليمن.

وزير الدفاع جيمس ماتيس، قال إن سحب الدعم الأمريكي العسكري في اليمن، ومبيعات السلاح للشركاء، "سيكون خطأ"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ماتيس: من مصلحة الولايات المتحدة إنهاء الحرب الأهلية ومواجهة النفوذ الإيراني في اليمن.

ماتيس شدد على أن السعودية "ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن الإقليمي وأمن إسرائيل، إضافة إلى استقرار مصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، برر ماتيس، تفضيل واشنطن علاقتها مع السعودية على إظهار الحقيقة كاملة في تلك القضية.

ماتيس: "المصالح الأمنية الأمريكية، لا يمكن تجاهلها حتى عندما تسعى الولايات المتحدة لتحديد المسؤولية في مقتل خاشقجي".

ماتيس قال إنه نادرا ما نعمل (الإدارة الأمريكية) بحرية مع شركاء لا تشوبهم شائبة (في إشارة للسعودية).

تصريحات بومبيو:

وعلى هذا النحو، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعضاء مجلس الشيوخ، من الدفع صوب إصدار قرار يحد من الدعم الأمريكي للسعودية في حربها القائمة باليمن.