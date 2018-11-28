بومبيو: لم نتغاضَ عن جريمة خاشقجي والسعودية قوة استقرار بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده لم تغض الطرف عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن واشنطن ترى في المملكة العربية السعودية قوة استقرار كبرى في الشرق الأوسط.

تصريحات بومبيو جاءت في مقال له نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بعنوان "الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ضرورية".

أبرز ما جاء في المقال: