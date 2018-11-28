الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي سيناقشان قضية قتل خاشقجي

قال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي خلال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

التفاصيل:

المساعد بالكرملين يوري أوشاكوف قال للصحفيين خلال إفادة صحفية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية هذا الشهر إن بوتين وبن سلمان سيناقشان قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي.

أوشاكوف أوضح أن تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية سيكون له أولوية في محادثات بوتين وبن سلمان.

أوشاكوف قال إن الزعيمين سيبحثان أيضا أسواق النفط والصراع في سوريا.

نشاط ابن سلمان في قمة العشرين:

تصريحات الكرملين تأتي بعد أقل من يوم من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما لا يلتقي ولي العهد السعودي بسبب ازدحام جدول ترمب خلال قمة العشرين.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، أمس الثلاثاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب الاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قال فيها: "ابن سلمان سأل أردوغان عبر الهاتف عن إمكانية لقائهما في بوينس أيرس. وكان رد أردوغان "لنر"، مضيفا أنه ""في الوقت الحالي لا يوجد ما يدعو لعدم مقابلة ولي العهد".

وعما إذا كان يتوقع كشف المزيد من ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اللقاء، قال تشاووش أوغلو: "آمل ذلك، لكنني غير متأكد".

خلفية: