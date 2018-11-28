الزوجان كلينتون يكشفان أسباب ترمب في التغطية على مقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته، هيلاري، وزيرة الخارجية السابقة، إن الرئيس دونالد ترمب مشارك بعملية التغطية على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن بيل وهيلاري كلينتون قولهما إن للأمريكيين رئيس هو جزء من التغطية على ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول وإن الرئيس ومقربين منه لديهم مصالح تجارية شخصية.

هيلاري كلينتون أوضحت أن تردد ترمب بمواجهة السعودية في قضية خاشقجي يتعلق بصلاته الشخصية مع المملكة وليس بصفقات الولايات المتحدة التجارية.

كلينتون أضافت أن هنالك مصالح تجارية تربط عائلة الرئيس ترمب وعائلة صهره جاريد كوشنر مع السعودية.

حديث ترمب مع واشنطن بوست:

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حديث لواشنطن بوست على أهمية العلاقة مع السعودية كما شكك في تقييم وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" بأن ولي العهد السعودي هو من أمر باغتيال خاشقجي.

ترمب قال في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه أخذ في الاعتبار إنكار الأمير محمد بن سلمان المتكرر حينما قرر الحفاظ على ما أسماه التحالف الوثيق مع السعودية.

ترمب أضاف أن "سي آي إيه" لم تجزم في تقريرها بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي.

الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان ربما قد فعل ذلك، وربما لم يفعل.

خلفية:

كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت أن البيت الأبيض منع مديرة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" من تقديم إحاطة لمجلس الشيوخ بشأن جريمة قتل جمال خاشقجي.