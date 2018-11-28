الرئيس الأفغاني يعلن خارطة طريق لمفاوضات السلام مع حركة طالبان

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه شكل فريقا من 12 عضوا للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان مضيفا أن تنفيذ أي اتفاق سيستغرق خمسة أعوام على الأقل.

وأضاف، غني، الأربعاء، خلال كلمته أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف، يتناول الحرب المندلعة منذ 17 عاما بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان التي تقاتل لطرد القوات الدولية، أن الحكومة الأفغانية تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام تـُضم فيه حركة طالبان أفغانستان إلى مجتمع ديمقراطي.

تصريحات غني:

تم تشكيل الفريق التفاوضي الجديد للتواصل مع الحركة وستتم إعادة هيكلة مجلس السلام العالي للتركيز على سيناريوهات ما بعد المصالحة مع طالبان.

غني دعا الأفغان إلى دعم مساعيه للسلام في انتخابات مقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

غني: "الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع حاسمة لإنجاح مفاوضات السلام. الشعب الأفغاني يحتاج لحكومة منتخبة بتفويض للتصديق على اتفاق السلام وتنفيذه وقيادة عملية المصالحة المجتمعية".

غني: "التنفيذ سيستغرق خمس سنوات على الأقل لدمج ستة ملايين لاجئ ونازح داخليا".

غني قال إن رئيس هيئة الأركان سيقود فريق التفاوض الذي سيضم رجالا ونساء وسيكون هناك مجلس استشاري يضم تسع لجان متنوعة وممثلة للمجتمع لتقديم المدخلات للمفاوضات.

تصريحات عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان:

نهج الخمسة مراحل لعملية السلام سيبدأ بحوار داخلي في أفغانستان تليه مناقشات مع باكستان والولايات المتحدة ثم القوى الإقليمية ثم العالم العربي الإسلامي وأخيرا دول حلف شمال الأطلسي والدول غير الأعضاء في الحلف.

عبد الله: "هدف كل جهد لشركائنا يجب أن يكون تشجيع طالبان على الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الحكومة الأفغانية وطرح كل شيء على الطاولة".

موقف أمريكي:

وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، أبدى ارتياحه لخطط إجراء محادثات سلام وتشكيل فريق تفاوض، وقال في المؤتمر "حان الوقت للتخطيط لأفغانستان يسودها السلام".

هيل حث طالبان على الالتزام بوقف إطلاق النار وتشكيل فريقها للتفاوض ولكنه حذر أيضا قائلا إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تسير بشكل أفضل من الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

هيل: "سيتابع الأفغان والمانحون على حد سواء لمعرفة ما إذا كان قد تم إصلاح العيوب الفنية من أجل انتخابات الرئاسة العام المقبل".

موقف روسي:

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كرر مخاوفه بشأن الانتخابات ودعا إلى حوار أفغاني داخلي موسع قائلا إن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضعين العسكري والسياسي. وتابع، يجب أن يكون هناك تعاون أوثق ضد "جناح تنظيم الدولة الإسلامية" في أفغانستان الذي هدد المنطقة بأكملها.

موقف إيراني:

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن وجود تنظيم الدولة الإسلامية وتطرف جماعات محلية يمثلان تحديا جديدا إلا أن الوجود العسكري الأجنبي يسبب دائما عدم الاستقرار ويساعد على تجنيد المتطرفين.

ظريف حذر من أنه لا يمكن لأحد أن يحقق مكاسب من وجود متطرفين في أفغانستان كما كانوا في سوريا والعراق. وتابع "هذا التوجه المرعب يحتاج إلى إيقافه قبل أن يصل إلى أبعاد كارثية".

ا نفجار سيارة ملغومة في كابول:

سيارة ملغومة انفجرت قرب مجمع لمتعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية كابول، الأربعاء، تزامنا مع عرض الرئيس الأفغاني خططا للسلام، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان وتحدث مسؤولون عن إطلاق نار عقب الانفجار.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

مسؤول أمني بارز قال إن الانفجار وقع قرب مجمع لمجموعة جي.4إس جي.إف.إس .إل البريطانية لتوظيف متعاقدين أمنيين قرب منطقة صناعية على الطريق الرئيسي المؤدي من كابول إلى شرق أفغانستان.

خلفية:

يهدف المؤتمر في جنيف الذي يستمر يومين إلى المساعدة في إيجاد حل للمأزق الذي تسببت فيه الحرب، في تطور سيمهد الطريق أمام انسحاب القوات الأجنبية.

لا تشارك حركة طالبان في محادثات جنيف ولكنها تتابع عن كثب تجمع الزعماء الأفغان والدبلوماسيين الدوليين الذي يتزامن مع جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحث على إحلال السلام مع الحركة.

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لبدء محادثات سلام مع طالبان في أعقاب تعيين المبعوث الأمريكي الخاص للسلام زلماي خليل زاد لم تتراجع وتيرة العنف الذي يودي بحياة الآلاف في افغانستان كل عام.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد