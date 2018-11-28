استطلاع: 75 بالمائة من الأمريكيين يرفضون دعم بلادهم لحرب اليمن

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أغلبية ساحقة تصل الي 75 بالمائة من المواطنين الأمريكيين يعارضون دعم حكومتهم للحرب التي تقودها السعودية والامارات ضد اليمن.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغف" لاستطلاعات الرأي لحساب لجنة الإغاثة الدولية البريطانية، بأن نحو 58 بالمائة ممن خضعوا للاستطلاع رغبوا في أن يقوم المشرعون الأمريكيون بإسدال الستار على الحرب من خلال وقف تزويد حلفاء واشنطن (السعودية والإمارات) بالأسلحة نظرا لتحول الصراع الي أكبر كارثة إنسانية في العالم هذه الأيام.

وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن من بين أهم النتائج التي تم التوصل اليها هو أن هناك ما وصفته بتجاهل كبير لهذا الصراع المأساوي في وسائل الإعلام الأمريكية بالمقارنة بتغطيات الميديا الأمريكية لسقطات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مدار الساعة.

أهم نتائج الاستطلاع:

13 بالمائة فقط ممن تم استطلاع آرائهم طالبوا المشرعين الأمريكيين بالحفاظ على مبيعات الأسلحة لحلفاء واشنطن في هذا الصراع (الرياض وأبو ظبي) أو زيادة تلك المبيعات في المستقبل.

من بين أكثر من 1000 أمريكي تم استطلاع آرائهم فإن نحو ثلث المستطلعين (30 بالمائة) أفاد بأنهم لم يسمعوا شيئا عن تلك الحرب في اليمن.

ردا علي سؤال عما إذا كانت الحرب علي اليمن يمكن أن تعزز المصالح الأمريكية حول العالم، أجاب 42 بالمائة ممن تم استطلاع آراؤهم بأنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

75 بالمائة من الأمريكيين الذين يعرفون بوجود حرب في اليمن، أكدوا أنهم يعارضون دعم ومشاركة بلادهم في هذه الحرب.

نقلت الإندبندنت عن آماندا كاتانزانو، وهي مسؤولة رفيعة المستوي بلجنة الحماية الدولية قولها:" قمنا بالفعل بطرح وجهة نظرنا في تلك الحرب، ومفادها أن هذه الحرب فاسدة أخلاقيا وفاشلة استراتيجيا، كما أنها غير شعبية سياسيا، وهي لا تعكس رغبة الشعب الأمريكي."

خلفية: