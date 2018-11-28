ابن سلمان للرئيس التونسي: أعتبر نفسي ابنك وأنت والدي

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس، للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي "أنا ابنك وأعتبرك والدي"، وذلك خلال أول جولة عربية لابن سلمان بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ابن الرئيس

ولي العهد السعودي قال للرئيس التونسي "أنا أعتبر نفسي ابن الرئيس، وأعتبره والدًا بالنسبة لي".

ابن سلمان استطرد "مستحيل أن تكون لديّ جولة في شمال أفريقيا دون أن أقف في تونس أو من دون أن أقف عند والدي".

ولي العهد السعودي أكد لوسائل الإعلام على عمق العلاقات التونسية السعودية قائلًا "الشعب التونسي عزيز جدًا على قلوب الشعب السعودي، والعلاقة السعودية التونسية علاقة قديمة وكلها إيجابية في خدمة البلدين، ودورنا أن نبني على ما بنى أسلافنا".

هذا ما قاله فخامة الرئيس التونسي عن تاريخ العلاقات السعودية – التونسية.. وما تمثله زيارة سمو #ولي_العهد من انطلاقة متجددة للعلاقات بين البلدين 🇸🇦🇹🇳 pic.twitter.com/K8mteVso0Q — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 27, 2018

السبسي يرحّب

وزارة الخارجية السعودية نشرت عبر حسابها على تويتر، ترحيب الرئيس التونسي، بزيارة ابن سلمان، وتأكيده على أن العلاقات بين البلدين متجددة وليست جديدة، وأنها تتميز بالمتانة والعمق على مدار الأجيال المتعاقبة من الحكام.

السبسي قال "لقد شرفني (ابن سلمان) بقوله أنا ابنك، وأنا اتشرف بذلك، وأهلا وسهلا به في بلده، ونحن في عاداتنا وتقاليدنا لا يرحب بالمرء في عقر داره".

الرئيس التونسي أضاف "نحن إلى الآن علاقاتنا مع السعودية علاقات متميزة، والأبناء جاؤوا بمستوى تاريخ الآباء"، في إشارة للعلاقات السعودية التونسية في عهد الملك السعودي الراحل عبدالعزيز آل سعود.

رفض شعبي للزيارة

نقابة الصحفيين التونسيين هاجمت الموقف الحكومي التونسي وتضامنه مع السعودية، في قضيتي حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول مطلع الشهر المنصرم.

ولي العهد السعودي، كان قد وصل إلى المطار الرئاسي في العوينة بتونس، مساء أمس في زيارة رسمية لعدة ساعات، بعد زيارة إلى مصر استمرت يومين، ضمن جولة عربية هي الأولى لابن سلمان منذ مقتل خاشقجي، وسط رفض شعبي واسع ومظاهرات مناهضة للزيارة.

نشطاء ينددون بزيارة بن سلمان لتونس (رويترز)

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