واشنطن تدرس إطلاق اسم خاشقجي على شارع السفارة السعودية

قالت وسائل إعلام أمريكية إن سلطات العاصمة واشنطن ستصوت اليوم ، الأربعاء، على قرار بإطلاق اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الشارع الذي يضم السفارة السعودية.

التفاصيل:

موقع "دي سي آي إس تي" الذي يغطي أخبار العاصمة الأمريكية قال إن اللجنة الاستشارية للأحياء في واشنطن تخطط للتصويت على قرار بتغيير اسم الشارع الذي تقع به السفارة السعودية من "جادّة نيو هامشر" إلى "طريق جمال خاشقجي".

جيمس هارنيت، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية قال: "يتعين على جميع قادة الحكومة الوقوف بكل الطرق الممكنة لدعم الناس. هذا ما يعنيه هذا الموقف بالنسبة لمجتمعنا والصحفيين والطلاب الذين أمثلهم، والذين يدرسون الصحافة، وبالنسبة لهذه الأمة، والعالم، في ظل عدم وجود رد مبرر من البيت الأبيض".

هارنيت أوضح أن القرار استلهم نداء وجهه موقع "تشينج.أورغ" الذي وقع عليه أكثر من 7 آلاف شخص، وطالب بتغيير اسم الشارع كي يمثل "تذكيرا يوميا للمسؤولين السعوديين أن هذا السلوك غير مقبول، وليكون تعبيرا عن دعم واشنطن غير المحدود لحرية الصحافة".

قرار المجلس نص على أن "مقتل أي صحفي يمثل تحديا لحق الجميع في إبلاغ الأخبار من دون الخوف من أعمال انتقامية أو تهديدات".

هذا الإجراء ليس جديدا، فقد سبق وأن أطلق مجلس العاصمة الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي اسم المعارض الروسي البارز بوريس نيمستوف، الذي قتل أمام الكرملين في فبراير/شباط 2015، على الشارع الذي تقع به السفارة الروسية في واشنطن.

الموقع أوضح أنه عندما يطلق مجلس المدينة اسما رمزيا على شارع معين، فإن العنوان الرسمي يظل كما هو، ولكن يتم وضع لافتة على الشارع تحمل الاسمين: القديم والجديد.

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