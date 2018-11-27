صحف مصرية تحذف بيانا للأزهر يحذر من المساس بأحكام القرآن

قامت صحف مصرية بحذف بيان صادر عن هيئة كبار علماء الأزهر الشريف يحذر من المساس بأحكام القرآن الكريم بعد دعوات بتغيير وضع الميراث.

ما القصة؟

صحيفتا الأهرام الحكومية واليوم السابع الخاصة قامتا بحذف الخبر عن بيان لهيئة كبار علماء الأزهر.

بيان هيئة كبار علماء الأزهر صدر على خلفية دعوات تطالب بتعديل أحكام الميراث لتغيير نصيب المرأة بالمخالفة لنصوص القرآن الكريم كما حدث في تونس.

أبرز ما ورد في بيان هيئة كبار علماء الأزهر:

من القضايا التي زاد فيها تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة، ما يتعلق بنصيب المرأة في الميراث.

سولت لبعض الناس عقولهم القاصرة، أن الإسلام ظلم المرأة حين لم يسو بينها وبين الرجل في الميراث تسوية مطلقة.

المرأة تأخذ في بعض الحالات أكبر من نصيب الرجل، بل أحيانا ترث ولا يرث الرجل.

انطلاقا من المسؤولية الدينية التي اضطلع بها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف سنة، فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتى بقاع العالم.

آيات المواريث الواردة في القران الكريم، من النصوص الشرعية التي لا مجال فيها لإعمال الاجتهاد.

وأبلغ بعض العاملين في الصحف المصرية "موقع عربي 21" أن تعليمات أمنية جاءت لوسائل الإعلام المصرية بعدم نشر بيان هيئة كبار علماء الأزهر.

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