شاهد: استمرار المظاهرات الرافضة لزيارة ابن سلمان لتونس

نظّم مئات التونسيين، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس اليوم، رفضا لزيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البلاد، على خلفية اتهامات له بالوقوف وراء مقتل جمال خاشقجي

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات من قبيل" شعب مواطنين.. تونس ليست للبيع" و"الشعب يريد طرد ابن سلمان" و"الشعب يريد تجريم التطبيع" كما رفعوا أعلام تونس والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين.

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احتجاجات في تونس على زيارة ابن سلمان-27 نوفمبر

انطلقت المسيرة من أمام تمثال ابن خلدون وسط العاصمة لتجوب شارع الحبيب بورقيبة.

دعا للمسيرة منظمات مدنية وأحزاب من بينها حزب (حراك الإرادة والجمهوري والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية –مستقلة-).

منذ الخميس الماضي، يقوم ولي العهد السعودي بجولة في دول عربية، زار فيها الإمارات والبحرين ومصر، ضمن أول جولة خارجية له منذ أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما يزور تونس في وقت لاحق من مساء اليوم.

عبّرت منظمات نقابية ومدنية وطلابية وأحزاب سياسية تونسية، عن رفضها للزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، متهمة إياه بالوقوف وراء مقتل خاشقجي.

بالتزامن مع بيانات التنديد والرفض والاستنكار، أُطلقت دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية، في العاصمة التونسية، رفضا للزيارة.

نقابات ومنظمات تونسية دعت إلى التظاهر احتجاجا على الزيارة، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تونس من بين دول عربية قليلة يسمح فيها بمثل هذه الاحتجاجات ضد زيارة رؤساء أو قادة، منذ انتفاضة 2011 التي وفرت حرية التعبير لوسائل الإعلام التي كان أغلبها تحت سيطرة الدولة.

ابن سلمان يزور تونس لعدة ساعات:

تونسيون يرفضون زيارة ابن سلمان لبلادهم-27 نوفمبر