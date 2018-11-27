سيناتور جمهوري: أمور كثيرة ستحدث في الكونغرس الأمريكي تتعلق بالسعودية

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر، إن أمورا كثيرة ستحدث في الكونغرس تتعلق بالسعودية.

وتوقع كوركر أن يصوت الكونغرس هذا الأسبوع إما الأربعاء أو الخميس على مشروع قرار ينهي الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن.

وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز، قد تقدم بمشروع القرار مع كل من الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي.

ويخاطب وزيرا الخارجية والدفاع "مايك بومبيو وجيم ماتيس" مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بشأن السعودية، التي تشكل مصدر قلق لدى الطبقة السياسية الأمريكية، بحسب مصدر في مجلس الشيوخ.

وأبلغ السيناتور "جون كورنين" ثاني أكبر الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي الصحفيين مساء أمس، الثلاثاء، بأن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سيطلعان المجلس، غدا الأربعاء، على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية.

تصريحات كوركر:

كوركر جدد دعوته بأن تقدم مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، سي آي إيه، إحاطة لمجلس الشيوخ هذا الأسبوع عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كوركر لفت إلى أن الإحاطة المقررة من وزيري الدفاع جيمس ماتيس والخارجية مايك بومبيو لأعضاء مجلس الشيوخ لن تكون كافية للإجابة على عدد متزايد من الأسئلة عن مقتل خاشقجي.

كوركر قال إن لجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها تناقش مقترحات لتشريعات إضافية متعلقة بالسعودية غدا الأربعاء.

كوركر رجح أن ينظر الأعضاء في تشريع إضافي يستهدف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كوركر: (مثل هذا التشريع الذي يستهدف بن سلمان) قد تتم إضافته إلى تشريع متعلق بالإنفاق الحكومي من المفترض أن يتم التصويت عليه بحلول السابع من الشهر المقبل.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر

الحرب في اليمن:

بدوره أعرب السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن ثقته بأن مشروع القرار الذي قدمه لإنهاء الدعم الأمريكي لحرب اليمن يستند إلى فرص حقيقية وكبيرة لتمريره في مجلس الشيوخ.

ساندرز عزا ذلك إلى الغضب المتصاعد في الكونغرس على خلفية قضية خاشقجي.

ساندرز تقدم بمشروع القرار في وقت سابق هذا العام مع كل من السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي.

المشروع يستند إلى بند في قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الذي يتيح الحق لأي عضو في مجلس الشيوخ بطرح مشروع قرار والتصويت عليه لسحب القوات الأمريكية المشاركة في أي حرب أو صراع لم يجزه الكونغرس.

المشروع كان قد طُرح للتصويت في مارس/آذار الماضي تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن وحالت الضغوط الهائلة للبيت الأبيض حينها دون إقراره.

المعطيات تغيرت اليوم والغضب على خلفية مقتل خاشقجي متصاعد داخل الكونغرس ومن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

مراقبون تساءلوا هل ستؤثر ضغوط البيت الأبيض على الكونغرس هذه المرة، أم أنه سيمضي كما رجح كوركر في اقتراح تشريعات إضافية تستهدف السعودية وولي عهدها.

السيناتور المستقل بيرني ساندرز

ناشطون في مدينة نيويورك تظاهروا أمام مكتب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لمطالبته برعاية مشروع قرار تقدم به السيناتور برني ساندرز، يطالب بسحب دعم القوات المسلحة الأمريكية للأعمال العدائية في اليمن.

المتظاهرون أعربوا عن رفضهم لحرب اليمن ورفعوا لافتات تنتقد ما وصفوها بجرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة السعودية بدعم من واشنطن.

خلفية:

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قال إنه سيضغط لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، إذا تلقى تأكيدات من وكالة الاستخبارات الأمريكية، سي آي إيه، بأن ابن سلمان أمر بقتل الصحفي جمل خاشقجي.

غراهام قال في تصريحات عبر الهاتف لموقع "أكسيوس" الإخباري أنه مع بعض زملائه في مجلس الشيوخ طالبوا بالاستماع إلى إحاطة من المخابرات الأمريكية هذا الأسبوع.

غراهام قال إنه سيعمل لمنح إجماع على مشروع قرار في المجلس، إذا ما خلصت الأدلة إلى وجود احتمال كبير بشأن تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.

غراهام أكد أنه سيحث من خلال مشروع قراره على النظر في عدد من سلوكيات محمد بن سلمان التي وصفها بالشاذة والمدمرة، كإدارة الحرب في اليمن واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحصار قطر الذي تم من دون أي تشاور.

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال إنه سيضغط لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي