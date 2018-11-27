زيارة ابن سلمان للقاهرة.. احتفاء رسمي ورفض شعبي وصورة مفبركة

اشتد الجدل بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة انتشرت تظهر الأهرامات مضاءة بالعلم السعودي، تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة التي استغرقت ساعات.

احتفاء رسمي:

عشرات من المواطنين وسط القاهرة احتشدوا بأعلام مصر والسعودية، تزامنا مع مرور موكب محمد بن سلمان، فضلا عن تزيين الميادين بالعلم السعودي أيضا.

بدا واضحا جهود النظام المصري لحشد المواطنين لاستقبال ابن سلمان، وقد تضمنت تلك الجهود حشد لتلاميذ المدارس أيضا.

نقاشات بمنصات التواصل الاجتماعي أظهرت جدلا بشأن ظهور وغياب العلم السعودي ضمن فعاليات زيارة ابن سلمان للقاهرة، التي بدأت مساء الإثنين لمدة يومين.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وصفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية، عبر "فيسبوك"، نشرت صورا لاستقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولي العهد، خلت من العلم السعودي، بينما أبقت على نظيره المصري.

الصور الخالية من العلم السعودي، أثارت جدلا بمنصات "تويتر"، بين حسابات ليست شهيرة، ترى أن هذا الغياب لا يمس البروتوكول، والتأكيد على أنه مع بدء الاجتماعات الرسمية سيظهر العلمان المصري والسعودي متجاورين. في مقابل حسابات غردت منتقدة مصر بشأن غياب العلم، وأنه لا يصح أن يكون الاستقبال على هذا النحو.

حقيقة إضاءة الأهرامات بالعلم السعودي:

الجدل بشأن أنباء متداولة نقلتها وسائل إعلام محلية سعودية ومصرية بشأن إضاءة الأهرامات بالعلم السعودي، استمر بمنصات التواصل، وهو ما نفته القاهرة في بيان رسمي لاحقا.

قناة العربية وقعت في الفخ أيضا عندما نشرت الصورة باعتبارها حقيقية.

بينما أيد البعض الصورة المتداولة تعبيرا عن قوة علاقات القاهرة والرياض، عارضها آخرون انطلاقا من رفض الزيارة، أو اعتراضا على رمزية الصورة.

فيما لم تعلق السلطات المصرية بشأن غياب العلم السعودي أثناء الاستقبال الرسمي، نفت وزارة الآثار صحة إضاءة الأهرامات بالعلم السعودي.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، قال في بيان، إنه لم يجر إضاءة الأهرامات بعلم السعودية أو أي علم لأي دولة، داعيا وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر ‏أي أنباء، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

رفض شعبي:

زيارة ابن سلمان، سبقت للقاهرة اختلافات في الآراء بين مصريين، إذ ذهب فريق لإصدار بيانات معارضة للزيارة من صحفيين وسياسيين، إثر انتقادات لولي العهد في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

على الجانب الآخر جاءت بيانات مؤيدة للزيارة من أحزاب وبرلمانيين، يرون أنها تدخل ضمن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، رافضين ما يعتبرونه "تشويها للعلاقة ومساسا بها عبر شائعات وانتقادات ليس في محلها".

العلاقات المصرية السعودية تبدو جيدة منذ صيف 2013، رغم تباينات في وجه نظر البلدين في بعض القضايا العربية.

خلفية: