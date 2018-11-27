رايتس ووتش تطالب الأرجنتين بالتحقيق مع بن سلمان بشأن خاشقجي

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور ولي العهد السعودي في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

التحقيق مع ابن سلمان في قمة العشرين:

محتجون يطالبون بإنهاء الحرب في اليمن – لندن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أمس، إن السلطات القضائية الأرجنتينية تدرس طلبا تقدمت به المنظمة يدعو للتحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في دوره المحتمل في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو، ولم يرد مكتب ليخو ولا مكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق من رويترز.

ذكرت صحيفة (كلارين) الأرجنتينية، أن القاضي، آرييلليخو، وجه النيابة لتحديد ما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام في الأرجنتين لولي العهد بالقتل .

نسبت وسائل إعلام أرجنتينية إلى مصادر قضائية القول إنه من غير المرجح بشدة أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.

سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش): المنظمة تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن ولي العهد السعودي سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيريس هذا الأسبوع.

المنظمة تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن ولي العهد السعودي سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيريس هذا الأسبوع. ويتسون قالت: " قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في مسؤولية محمد بن سلمان واحتمالية تورطه في جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، ومن بينهم جمال خاشقجي".

" قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في مسؤولية محمد بن سلمان واحتمالية تورطه في جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، ومن بينهم جمال خاشقجي". نسبت وسائل إعلام أرجنتينية إلى مصادر قضائية القول إن من غير المرجح بشدة أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.

كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش: " إن حضور ولي العهد في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس يمكن أن يجعل المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا الانتهاكات من غير القادرين على التماس العدالة في اليمن أو المملكة العربية السعودية".

سوابق قضائية: