تركيا: ابن سلمان طلب لقاء أردوغان في قمة العشرين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب الاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين>

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وزير الخارجية التركي قال في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية نُشرت، الثلاثاء، "ابن سلمان سأل أردوغان عبر الهاتف عن إمكانية لقائهما في بوينس أيرس. وكان رد أردوغان "لنرى".

أوغلو: "في الوقت الحالي لا يوجد ما يدعو لعدم مقابلة ولي العهد".

عما إذا كان يتوقع كشف المزيد من ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اللقاء، قال تشاووش أوغلو "آمل ذلك، لكنني غير متأكد".

أوغلو: الفريق الذي قتل خاشقجي لم يكن ليتصرف من تلقاء نفسه لكنه لا يستطيع ذكر المزيد بدون دليل.

أوغلو: الرياض عرضت إرسال رسوم تقريبية لملامح أفراد محليين شاركوا في طمس الجريمة. وتساءل "لماذا رسوم تقريبية؟ السعوديون يعرفون الأسماء".

أوغلو: استمعت إلى التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي، إلا أنه أشار إلى أن المحققين الأتراك لن يكشفوا كيفية حصولهم عليها.

أوغلو: التسجيلات تظهر كيف كان خبير الطب الشرعي يوجه الآخرين ويخبرهم بأنهم ينبغي أن يستمعوا إلى الموسيقى بينما كان يقطع الجثة. وعلق أحدهم على مدى استمتاعه بذلك".

أوغلو: "تم قتله في غضون سبع دقائق. كان قتلا مع سبق الإصرار والترصد" وليس حلا أخيرا بعد فشل إقناعه بالعودة إلى السعودية.

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