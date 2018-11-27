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سياسة|إيران

تحذير إيراني لأوربا: صبرنا بدأ ينفد

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي
27/11/2018

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء، إنه سيحذر مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي من أن صبر طهران ينفد بشأن تعهدات بمواصلة تجارة النفط رغم العقوبات الأمريكية.

تصريحات علي أكبر صالحي:
  • رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قال إن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المئة إذا لم تحصل على المنفعة الاقتصادية من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودا على برنامجها النووي.
  • صالحي قال لـ "رويترز" قبل اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني في بروكسل "إذا لم نتمكن من بيع نفطنا أو ننتفع بالمعاملات المالية، فلا أعتقد أن الحفاظ على الاتفاق سيفيدنا بعد ذلك".
  • صالحي: سأوجه لها حتما تحذيرا، أعتقد أن فترة صبر شعبنا تنفد. الوقت يضيق بشأن الجدول الزمني المفترض والذي كان شهورا.
  • من المقرر أن يعقد الاجتماع بعد ظهر الثلاثاء، ومن غير المتوقع أن تصدر بيانات إعلامية بعده.
الانسحاب من الاتفاق النووي
  • بموجب اتفاق 2015، قيدت إيران برنامجها النووي المثير للجدل، الذي ينظر إليه على نطاق واسع في الغرب على أنه جهد مستتر لتطوير الوسائل اللازمة لصنع قنابل ذرية، مقابل رفع العقوبات الدولية.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/ أيار الماضي، بحجة أنه لم يحجم برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لجماعات مسلحة.
  • ترمب أعاد فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية هذا الشهر غير أن أوربا تعتبر الاتفاق النووي عنصرا مهما في الأمن الدولي وقررت المضي قدما في علاقتها مع طهران.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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