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بولتون: لم أستمع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي لأني لا أفهم العربية

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
27/11/2018

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون إنه لم يستمع إلى تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأنه لا يفهم اللغة العربية.

أبرز تصريحات بولتون:

  • لم أستمع إلى التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي ما الفائدة إن لم أكن أفهم اللغة العربية.

  • من يجيدون اللغة العربية استمعوا إلى التسجيلات وقدموا لنا جوهر ما ورد فيها.

  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يخطط لعقد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين.

  • ترمب سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
قمة العشرين:
  • المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن "الرئيس والوفد سيجريان محادثات مع العديد من القادة، تشمل لقاءات ثنائية مع رئيس الارجنتين ورئيس روسيا ورئيس الوزراء الياباني والمستشارة الألمانية، إضافة الى عشاء عمل مع الرئيس الصيني".
  • ساندرز لم تستبعد عقد لقاء غير رسمي مع بن سلمان، وقالت "لن أستبعد" هذا الاحتمال، لكن "جدول قمة العشرين مزدحم".
  • الرئيس الأمريكي قال الأسبوع الماضي إنه قد يلتقي ولي عهد السعودية في الأرجنتين، رغم أن الأخير يواجه ضغوطا دولية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
  • ترمب تعهد الأسبوع الماضي في بيان صدر عن البيت الأبيض بأن تظل "الولايات المتحدة شريكا راسخا للسعودية"، رغم أنه "قد يكون من الوارد جدا أن الأمير محمد بن سلمان كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي".
  • وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي.
  • تُعقد قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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