بولتون: لم أستمع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي لأني لا أفهم العربية

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون إنه لم يستمع إلى تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأنه لا يفهم اللغة العربية.

أبرز تصريحات بولتون:

لم أستمع إلى التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي ما الفائدة إن لم أكن أفهم اللغة العربية.

من يجيدون اللغة العربية استمعوا إلى التسجيلات وقدموا لنا جوهر ما ورد فيها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يخطط لعقد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين.

ترمب سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.