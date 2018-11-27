الكونغرس يستدعي وزيري الخارجية والدفاع لبحث ملف السعودية

يخاطب وزيرا الخارجية والدفاع "مايك بومبيو وجيم ماتيس" مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء بشأن السعودية، التي تُشكّل مصدر قلق لدى الطبقة السياسية الأمريكية، بحسب مصدر في مجلس الشيوخ.

وأبلغ السناتور "جون كورنين" ثاني أكبر الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي الصحفيين مساء أمس بأن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سيطلعان المجلس الأربعاء على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية.

دعوات لرد قوي على السعودية:

بوب كوركر اعتبر البيت الأبيض "شركة علاقات عامة" لابن سلمان

يرفض كثير من المشرعين، بمن فيهم عدد من رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين، دعم ترمب للسعودية، ويدعون لرد أمريكي قوي على مقتل خاشقجي والحرب في اليمن، التي أوجدت أكثر الكوارث الإنسانية إلحاحا في العالم.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر للصحافيّين، هذا الشهر أنه يريد حضور كل من بومبيو وماتيس ومديرة (سي.آي.إيه) جينا هاسبل إلى الكونغرس لتقديم إفادة سرية لمجلس الشيوخ.

كوركر قال في هذا السياق أنّ من المهمّ:" الاستماع إلى الإدارة حول الاتّجاه الذي تتّخذه الأمور" واتّهم، البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه أصبح "شركة علاقات عامة لولي العهد السعودي".

تأتي مداخلة بومبيو وماتيس، في وقت يستعدّ فيه السناتور بيرني ساندرز لإعادة تقديم مشروع قرار لوقف المساعدات العسكريّة الأمريكيّة للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات الذي يحارب في اليمن.

السناتور جون كورنين أعرب عن اعتقاده بأن مجلس الشيوخ سيصوت بشأن قرار متعلق باليمن قدمه السناتور بيرني ساندرز يسعى لسحب أي دعم أمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

كانت مبادرة أولى قد فشلت في مارس/ آذار، حول هذا الموضوع، لكنّ كوركر يعتقد أنّ نتيجة تصويت مجلس الشيوخ قد تكون مختلفة هذه المرّة.

قال كوركر في هذا الصدد:" لديّ فكرة جيّدة عمّا يظنّه الناس عن السعودية في الوقت الحالي، ويمكنني القول إنّ الوضع مختلف جدًا جدًا" عمّا كان عليه في مارس /آذار.

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