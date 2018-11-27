القسّام: تلقّينا معلومات مهمة بخصوص العملية الإسرائيلية الفاشلة

كتائب القسّام، أعلنت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنها اكتشفت قوة إسرائيلية متسللة إلى خانيونس، واشتبكت مع عناصرها؛ ما أسفر عن استشهاد سبعة مقاومين بينهم القائد القسامي نورالدين بركة، وقتل ضابط إسرائيلي رفيع وإصابة آخر.
القسّام كانت قد نشرت مؤخرًا صورًا لأشخاص، بينهم سيدتان، قالت إنهم من أعضاء قوة الاحتلال الخاصة التي توغلت إلى مدينة خانيونس، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة خلال العملية الفاشلة.
الكتائب دعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التواصل معها لتقديم أي معلومات بخصوص صور أعضاء القوة الإسرائيلية التي نشرتها، وأطلقت على اسم العملية "حد السيف".
القسام، أعلنت الخميس الماضي، أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط تسلل القوة الإسرائيلية الخاصة إلى خانيونس جنوبي قطاع غزة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.