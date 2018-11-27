العثور على جثة مذيع بريطاني داخل شقته بلبنان

أعلن في لبنان، الثلاثاء، العثور على جثة المذيع البريطاني غافين فورد داخل شقته في منطقة "بيت مري" شمال شرق بيروت.
ما القصة؟
- وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قالت إن القوى الأمنية باشرت التحقيق في القضية دون تفاصيل عن سبب الوفاة، وما إذا كان الحادث جنائيا أم لا.
- لم تعط السفارة البريطانية في بيروت أي تفاصيل عن حيثيات مقتل المذيع فورد، واكتفت في بيان صدر عنها بالقول إنها تتابع التحقيقات عن قرب.
- صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية الخاصة الناطقة بالإنجليزية أشارت إلى أنه مواطن بريطاني في الخمسينات من عمره، وكان يعيش في لبنان منذ سنوات طويلة.
- إذاعة "راديو وان" اللبنانية الخاصة، نعت، عبر حسابها على "فيسبوك"، المذيع "غافين فورد" (Gavin Ford)، ونشرت صورته.