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سياسة|لبنان

العثور على جثة مذيع بريطاني داخل شقته بلبنان

المذيع البريطاني غافين فورد
المذيع البريطاني غافين فورد
27/11/2018

أعلن في لبنان، الثلاثاء، العثور على جثة المذيع البريطاني غافين فورد داخل شقته في منطقة "بيت مري" شمال شرق بيروت.

ما القصة؟
  • وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قالت إن  القوى الأمنية باشرت التحقيق في القضية دون تفاصيل عن سبب الوفاة، وما إذا كان الحادث جنائيا أم لا.
  • لم تعط السفارة البريطانية في بيروت أي تفاصيل عن حيثيات مقتل المذيع فورد، واكتفت في بيان صدر عنها بالقول إنها تتابع التحقيقات عن قرب.
  • صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية الخاصة الناطقة بالإنجليزية أشارت إلى أنه مواطن بريطاني في الخمسينات من عمره، وكان يعيش في لبنان منذ سنوات طويلة.
  • إذاعة "راديو وان" اللبنانية الخاصة، نعت، عبر حسابها على "فيسبوك"، المذيع "غافين فورد" (Gavin Ford)، ونشرت صورته.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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